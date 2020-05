Maria Moitinho Nunes Sinimbu, quien perdió a cinco familiares por la COVID-19, entre ellos tres hijos de quienes muestra una foto. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Michael Dantas

Maria Nunes Sinimbú veía el nuevo coronavirus como algo lejano. Pero en menos de un mes, perdió a tres hijos y dos cuñados por la enfermedad en la ciudad de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, severamente afecta por la pandemia. "Pensé que eso nunca ocurriría conmigo y mi familia, imagina ahora perder tres hijos", dice la mujer de 76 años.

"Cuando murió el primero, Dios y Nuestra Señora [del Carmo] me dieron fuerza para sobrevivir. Cuando murió el segundo, me dije 'Acabó'. Fui para mi cuarto y recibí una fuerza aún mayor de Dios para no desistir de la vida", relata la señora Sinimbú, quien vive en una casa humilde en la periferia de Manaos.

Madre de doce hijos entre 40 y 60 años, con más de 60 nietos y sin poder precisar cuántos bisnietos, esta profesora retirada, viuda, vive de una pensión del Estado.

Brasil totaliza, hasta este 18 de mayo, 254 220 y más de 16 792 muertes por covid-19, pero los expertos estiman que el escenario real es 15 veces superior debido a la falta de exámenes.



La tragedia comenzó el 5 de abril con la muerte de Raimundo. El profesor de 58 años era uno de los tres hijos que vivía con ella en la casa de tres cuartos del densamente poblado barrio San Francisco, donde abundan construcciones bajas levantadas con desnudos ladrillos rojos y techadas, muchas de ellas, por láminas de metal.

Dos días después, murió su cuñada Etelvina, de 77 años.

El 13 de abril falleció su hija Iolanda, de 48 años, quien dedicada al comercio había optado por continuar una vida normal a pesar de la proximidad del virus que ya dejaba a comienzos de abril más de 450 fallecidos en Brasil, según el Ministerio de Salud. "Mi hija no creía en la fuerza de esa enfermedad. Ella continuó trabajando y viajando normalmente, sin tomar cuidados", cuenta la señora Sinimbú que llegó a vivir unos días con Iolanda.

Los tres hijos fallecidos de Maria Moitinho Nunes Sinimbu a causa del coronavirus. | Fuente: AFP

La tragedia siguió cerniéndose sobre esta familia. El 24 de abril falleció su cuñado Luiz, de 80 años. El 1 de mayo, su hijo Raniere Thiago, de 52 años, ingresó a un centro hospitalario en condiciones graves y murió enseguida.

Enfermedad "silenciosa"

Todos fallecieron en centros médicos, pero sólo Raimundo e Iolanda fueron diagnosticados. Los otros tres familiares no forman parte del registro oficial de 1.375 óbitos por coronavirus registrados en Amazonas hasta el sábado, una incidencia de 474,8 muertes por cada cien mil habitantes. Brasil totaliza, hasta este 18 de mayo, 254 220 y más de 16 792 muertes por covid-19, pero los expertos estiman que el escenario real es 15 veces superior debido a la falta de exámenes.

La región de Amazonas, cuya capital es Manaos, registra 20 913 casos confirmados y 1 433 fallecidos hasta este lunes 18 de mayo y su sistema de salud está al bordo del colapso. El estado brasileño con mayores números es Sao Paulo: más de 63 mil casos y 4 823 muertos.



La señora Sinimbú no ha sido testada, a pesar de ser grupo de riesgo y de haber estado tan próxima al virus. Durante las últimas semanas manifestó algunos síntomas relacionados a la enfermedad y tomó antigripales, por lo que cree haberse recuperado de la COVID-19. Católica ferviente, la anciana reza en el pequeño altar que tiene en casa. Es devota de Nuestra Señora del Carmo, la patrona de Parintins, pequeña ciudad amazónica de donde es oriunda.

Llegó a Manaos hace 30 años pero visita su tierra natal cada año para, a las orillas del río Amazonas, rendirle homenaje a la patrona. Apenas su cabello plateado, que lleva corto y peinado de lado, delata alguna edad. De expresión serena y pocas arrugas, la mirada triste, detrás de sus lentes de aumento, refleja su luto. En su casa, de paredes coloridas, todos llevan máscaras y hay alcohol en gel en cada esquina. Su consejo después de encarar la tragedia es al cuidado: "Las personas deberían tener más cuidado con esa enfermedad, ella es silenciosa". 

(Con información de AFP)