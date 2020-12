Cuba confirmó este martes 167 nuevos casos de coronavirus | Fuente: EFE

Cuba confirmó este martes 167 nuevos casos de coronavirus , para un total de 11 601 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



De los contagios de la última jornada 87 fueron casos importados, 78 autóctonos y dos con fuente de infección desconocida, datos que refuerzan la tendencia de las últimas semanas, en que el aumento de los positivos ha estado directamente relacionado con la reapertura de los aeropuertos internacionales a mediados de octubre.



Las autoridades han establecido a partir de enero nuevas medidas para enfrentar este incremento, como la presentación de una prueba PCR negativa antes de entrar al país y la reducción del número de vuelos procedentes de los seis países desde los que han llegado más viajeros portadores del virus, entre ellos Estados Unidos, México y Panamá.



Se mantienen además los protocolos vigentes, que incluyen la realización de un PCR en frontera y de un segundo a los cinco días en el caso de los residentes y de los extranjeros que no ingresan al país como turistas.



Al cierre del lunes se encontraban ingresadas en centros sanitarios 3 207 personas: 1 573 casos activos (entre ellos 10 en estado crítico y 14 graves), 634 sospechosos y mil, en vigilancia.



El número de muertes se mantiene en 143 al no haberse registrado fallecimientos en las últimas horas.



Los positivos, de los que el 73,5 % eran asintomáticos, se detectaron de entre 14 767 pruebas PCR, para un acumulado de 1.448.906 pruebas realizadas desde marzo en Cuba.



La Habana lidera un día más la tabla de incidencia por provincias con 55 nuevos contagios (29 importados), seguida de la también occidental Matanzas (24, la mitad importados) y la oriental Granma (10).



La gran mayoría de Cuba se encuentra desde el pasado 12 de octubre en una etapa de "nueva normalidad" que permite la activación total de servicios y actividades económicas.



La capital todavía no ha entrado oficialmente en esa nueva fase, y varias provincias retrocedieron en la desescalada en las últimas semanas debido a los rebrotes, vinculados en su mayoría a la llegada de viajeros desde el exterior.

EFE