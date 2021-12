Muchos negocios no exigen certificado de vacunación a sus clientes. | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador aseguró que se sancionará a entidades que no exijan el certificado de vacunación contra la COVID-19 antes de permitir el ingreso de las personas.

La puntualización la realizó un día después de que se declarara la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 en el país sudamericano.

"En caso de incumplimiento de esta disposición en espacios públicos o privados, la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas, sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación", especificó el Ministerio en un comunicado.

Los encargados de vigilar el cumplimiento de esta medida, que busca proteger la vida de las familias ecuatorianas, son las Intendencias y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus competencias.

La Cartera de Estado aseguró tener el abastecimiento suficiente de biológicos "para vacunar a toda la población", por lo que exhortó a la gente que motive a sus familiares y cercanos a que se inmunice.

¿Se cumple la medida?

Pese a la obligatoriedad de la presentación del certificado o el carné de vacunación con la pauta completa, EFE constató en un recorrido por varias zonas de Quito que en algunos centros comerciales y almacenes no se exigía el documento.

En uno de los centros comerciales más grandes del norte de Quito, las personas entraban tan solo con la medición de la temperatura y con el uso voluntario de alcohol para desinfectar sus manos.

En el interior del centro comercial, ningún local exigía el certificado de vacunación para ingresar y algunos tampoco respetaban el aforo establecido.

Dentro del centro comercial hay una de las cadenas de supermercados más grandes del país, pero para su ingreso tampoco se pedía el carné de vacunación, aunque los encargados se aseguraban de hacer respetar el aforo reducido establecido por las autoridades. (EFE)



