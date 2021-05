Vista de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 Covishield. | Fuente: EFE

El sector salud de Nicaragua accedió este lunes por primera vez a la vacuna contra la COVID-19, dos meses después de que el proceso de inmunización contra la pandemia iniciara en el país centroamericano.



Los primeros empleados sanitarios en ser vacunados fueron los del hospital estatal "Fernando Velez Paiz", uno de los centros de asistencia más grandes de Nicaragua, ubicado en el suroeste de Managua, según informó la ministra de Salud, Martha Reyes.



La funcionaria no indicó cuánto tiempo tomará vacunar a todos los empleados de la salud de Nicaragua, que suman unos 36 000, ni si el proceso abarca a los trabajadores de hospitales o clínicas privadas.



La inmunización del sector salud inició dos meses y un día después de que las autoridades nicaragüenses comenzaran el proceso de vacunación entre las poblaciones con enfermedades crónicas, incluyendo las que sufren problemas renales, del corazón, o cáncer, así como personas de la tercera edad (más de 60 años), sanas o enfermas.



La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que a partir de hoy también se bajará la edad mínima de vacunación, para establecerla en 55 años.



Desde el inicio del proceso de vacunación los doctores de las Asociaciones Médicas Nicaragüenses, el Comité Científico Multidisciplinario, y del Observatorio Ciudadano COVID-19, insistieron al Gobierno en la necesidad de inmunizar al sector salud, público y privado, para que este no se convirtiera en un agente transmisor de la covid, pero hasta ahora no habían sido escuchados.



La vacunación del sector sanitario se da en medio de advertencias del gremio médico sobre una aparente ola de contagios y de muertes a causa de la COVID-19, que no son reflejados en los informes del Gobierno, aunque sí en los reportes semanales del Observatorio Ciudadano, que advierte que no son cifras oficiales ni completas.



Según el Ministerio de Salud, hasta el pasado martes la pandemia había dejado 182 muertos, con 6 918 casos confirmados, cifras que se contraponen con las del gremio médico, que insiste en pedir al Gobierno que divulgue los "datos reales" de la COVID-19 en Nicaragua.



El Observatorio, por su parte, reportó 3 101 fallecidos por neumonía y otros síntomas de COVID-19 hasta el sábado pasado, con 14 170 contagios sospechosos.



De acuerdo con el Observatorio, al menos 123 trabajadores de la salud han fallecido con síntomas de la COVID-19 y 961 se han contagiado.



Al igual que la mayoría de la población, los sanitarios recibirán la vacuna Covishield, de AstraZeneca, gracias a 335 000 dosis donadas por la India y el mecanismo Covax, a través del cual los países más ricos garantizan vacunas para los menos favorecidos.



Las vacunaciones contra la COVID-19 iniciaron en Nicaragua el 2 de marzo pasado, con una donación de la fórmula Sputnik V, aportada por Rusia, cuya cantidad no fue revelada por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.



El manejo de la pandemia en Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde Ortega no ha establecido restricciones para detener la propagación, promueve aglomeraciones, aplica mínimas medidas de prevención social, y brinda escasa información sobre la COVID-19.

