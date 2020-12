Vacuna contra el nuevo coronavirus llegará a Puerto Rico | Fuente: EFE

Puerto Rico recibirá la semana entrante unas 205 000 vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra la COVID-19, tras la autorización el viernes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, informaron este sábado fuentes oficiales.



El anuncio fue hecho este sábado en una rueda de prensa por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez; la subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona, y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Juan Reyes.



Según los planes establecidos, la vacuna debería llegar a la isla en las próximas 48 a 72 horas y, posteriormente, ser distribuida en los centros en los que se ha destinado para la administración de la misma.



"Con el favor de Dios, cuando me toque el turno, me la pondré", afirmó la gobernadora, quien dijo que forma parte del grupo 1-B.



Vázquez aseguró que Puerto Rico está entre los primeros territorios estadounidenses o estados en tener un plan de organización confiado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para suministrar las vacunas.



"Como siempre he dicho: siempre tengan fe, Puerto Rico lo hace mejor", dijo.



La administración de la vacuna contra la COVID-19 será de manera voluntaria, para personas mayores de los 16 años y libre de costo, incluyendo a personas que no tengan seguro médico.



La gobernadora detalló que el proceso irá en etapas o fases dependiendo de las poblaciones que estén en mayor riesgo de infectarse.



Por eso, el grupo 1-A lo integrarán los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales o los centros de ancianos.



La segunda etapa o 1-B corresponde al personal de primera respuesta integrado por policías y emergencias médicas y personal esencial, que incluiría maestros y funcionarios de las agencias gubernamentales esenciales.



Finalmente, la fase 1-C será para vacunar a las personas mayores de 65 años que no residan en hogares de ancianos o personas encamadas en sus hogares.



La gobernadora afirmó además que el Departamento de Salud y la Guardia Nacional actualizará la información sobre cuándo y cómo van a repartir las vacunas.



Para almacenar unas 300 000 vacunas en cada nevera, la Guardia Nacional local adquirió cuatro refrigeradores de 27,5 pies cúbicos, detalló Reyes.



Al momento, 65 hospitales han sometido la información requerida para hacer la entrega inicial y proceder con lo que es la vacunación de todos los profesionales de la salud.



En cuanto a la disposición de las neveras que puedan almacenar la vacuna, Reyes indicó que ya cuentan con cinco neveras especializadas para las vacunas de Pfizer que requieren una temperatura de -80 grados Celsius (-176 grados Fahrenheit).



Reyes explicó además que la Guardia Nacional coordinará un proceso de cadena de custodia para cuando las vacunas lleguen al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan traídas por la empresa de transporte aéreo FedEx.



Ante la preocupación de un sector de la población sobre la vacuna, Cardona aseguró, que a diferencia de otras desarrolladas para prevenir la polio, el sarampión común y la viruela, la de la covid-19 se creó en el siglo XXI, donde existe mayor comunicación y colaboración entre los científicos y la tecnología para ello.



"Es más fácil producirla y mucho mejor para el ser humano porque no se necesita crear una proteína para defensa en el laboratorio, sino que la provoca el propio cuerpo humano", afirmó.



La gobernadora, a su vez, auguró que la vacunación del pueblo será para que "en un futuro no muy lejano" se pueda "regresar a la normalidad", tras casi un año de pandemia y que ha provocado en un par de ocasiones un cierre o confinamiento parcial.

EFE