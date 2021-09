Costa Rica establece la obligatoriedad de la vacuna | Fuente: EFE

El Gobierno de Costa Rica anunció este martes que la vacuna contra la COVID-19 será obligatoria para todos los empleados públicos y además facultó a los patronos privados a exigirla a sus trabajadores.



"La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo", indica un comunicado del Ministerio de Salud.



La obligatoriedad de la vacuna será establecida por un decreto que será firmado en los próximos días.



"La Comisión tomó la decisión basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos COVID-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante Delta y la elevada ocupación hospitalaria, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados, así como la desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis", añade el comunicado oficial.



El domingo concluyó una campaña especial de vacunación de diez días que se realizó con horario ampliado en centros comerciales, iglesias, empresas, clínicas y otros sitios, pero que no arrojó los resultados esperados, pues de la meta de colocar 500 000 primeras dosis solo se alcanzaron 195 598.



En la actualidad, en este país de 5,1 millones de habitantes hay 867 000 personas dentro de la población a vacunar (mayor de 12 años) sin la primera dosis, de los cuales 220 000 son menores entre los 12 y 17 años; 55 000 adultos mayores de 58 años y 592 000 personas entre los 18 y 57 años, según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social.



En lo que sí superó la meta la campaña especial de vacunación fue en la colocación de segundas dosis, pues se aplicaron 240 494, cuando el objetivo eran 200 000.



Desde febrero, la vacuna es obligatoria para los funcionarios del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Cruz Roja.

Pacientes en UCI son no vacunados

Las autoridades divulgaron la semana pasada los resultados de un estudio con datos al 14 de septiembre, que indica que el 86,7 % de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 no está vacunado o no tiene el esquema completo de vacunación, mientras que el 13,2 % ya se había colocado las dos dosis.



El estudio indicó además que de los internados en salón (condición leve o moderada) el 57,4 % no contaba con la primera dosis, el 13,9 % tenía esa primera vacuna y el 28,7 % ya contaba con las dos dosis.



Las autoridades han insistido a la población que no haga caso de mensajes que circulan en rede sociales y en mensajes de texto con desinformación y teorías conspirativas sobre las vacunas.



Hasta el 27 de septiembre Costa Rica contabiliza 525 999 casos de COVID-19 y 6 277 fallecidos, y en la actualidad los hospitales mantienen un elevado nivel de ocupación con 1 372 personas internadas, de las cuales 451 están en cuidados intensivos.

