Un caso sospechoso fue descartado en Guatemala. | Fuente: EFE

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró este jueves por la noche en un consejo de ministros estado de calamidad pública a nivel nacional por la alerta del coronavirus COVID-19, aunque descartó que en el país exista algún caso por el momento.

El mandatario guatemalteco aseguró en una conferencia de prensa que la medida fue extremada para "ampliar las acciones contra el coronavirus", aunque unas horas antes, por la tarde de este jueves, el Congreso aprobó un punto resolutivo en el que solicitaba a Giammattei declarar el estado de calamidad.

"Siendo las 7 de la noche con 30 minutos no hay ni un solo caso el día de hoy. Ojalá que podamos seguir invictos durante muchas semanas, para que podamos tener una tranquila Semana Santa", apostilló Giammattei.

"En la región centroamericana no ha habido ni un solo caso, pero eso no significa que no vaya a haber", indicó y detalló que el decreto entrará en vigor a partir de este viernes de forma inmediata, aunque dijo que el Congreso se reunirá hasta el próximo "lunes o martes de la semana entrante", para aprobarlo.

Giammattei comentó que realizó "una primera prueba preliminar que salió negativa" por coronavirus a una persona sospechosa de portar la llamada Neumonía de Wuhan, en China, y agregó que "se le está haciendo la segunda prueba, por lo que es muy probable que salga también negativa".

El mandatario indicó que giró instrucciones a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) para "revisar a quien publique noticias falsas para que se inicie un proceso penal en su contra".

Enfatizó que su administración está "previniendo y no reaccionando", con el fin de que "si viene la enfermedad a Guatemala actuemos lo más rápido posible y salir lo más rápido de la emergencia". (EFE)