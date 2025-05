Defensa de Evo Morales advierte "presiones políticas" detrás de resolución judicial que mantiene orden de captura

El expresidente es investigado por el presunto delito de trata agravada de una menor durante su mandato.

La defensa del expresidente de Bolivia Evo Morales repudió este viernes la resolución judicial que mantiene activa la orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas. Esto pese a que el miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición.



"Nosotros repudiamos esa actitud que está en contra de derecho, es antinatura y obviamente sabemos que eso obedece a presiones políticas", dijo uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez, a los medios locales.



El abogado señaló que la resolución que el juez de La Paz, Franz Zabaleta, emitió "no tiene valor legal" porque no puede disponer "una acción de libertad sobre otra", según dicta la normativa boliviana.



Wilfredo Chávez explicó además que la decisión de la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, "tiene que cumplirse" ya que no hay otro procedimiento legal que pueda frenarla, de lo contrario habría "un caos jurídico".

Sigue la orden de captura

El juez de La Paz, Franz Zabaleta, decidió este viernes mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano. El documento, difundido por medios locales, señala que "como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada" en el caso.

Como se recuerda, en octubre de 2024, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, dictó una orden de captura contra el exmandatario por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

Según información de los medios bolivianos, la acusación del Ministerio Público indica que Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente, y los padres de la adolescente consintieron la unión a cambio de beneficios. Fruto de la relación nació una hija un año después.

De acuerdo con el expediente de investigación, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".

Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención; además, el exmandatario no ha salido desde entonces del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical.



A principios de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.