Un sicario irrumpe en hospital de Ecuador y asesina a paciente con antecedentes criminales

Un sicario ingresó este viernes en el área de emergencias de un hospital de Ecuador y asesinó a uno de los pacientes que se encontraba recibiendo atención médica, un hombre que contaba con antecedentes penales por asesinato, robo y extorsión.



El crimen se produjo en el Hospital General de Manta, una de las ciudades más grandes de Ecuador, situada en la costa central del país, según confirmó a periodistas el jefe de la Policía Nacional en esa jurisdicción, Emerson Luna.



La víctima, que recibió aparentemente tres disparos de arma de fuego, fue identificada como Patricio Vera García, de 52 años, quien estaba vinculado dos casos de asesinato, así como a robo y extorsión.



Este había ingresado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador en torno a las 9:00 hora local (14:00 GMT), mientras que el crimen se produjo en la tarde.



El sicario abandonó el centro médico por su propio pie y huyó en una motocicleta con un cómplice que le aguardaba para darse los dos a la fuga.



Luna reconoció que hasta el momento no han podido identificar a los dos participantes en el crimen, si bien aseguró que han ubicado a otra persona presuntamente relacionada con este crimen que podría ser clave para las investigaciones.



Un hecho similar ocurrió a finales de julio en Guayaquil, donde un grupo de alrededor de dieciséis hombres armados irrumpió en un centro de salud con el objetivo de liberar a cuatro presos que recibían allí atención médica, de los que tres lograron escapar con éxito.

Crimen organizado en Ecuador

Anteriormente también se han dado episodios similares, vinculados por las autoridades ecuatorianas a enfrentamientos entre bandas criminales que operan en Ecuador, especialmente en su zona costera por donde pasa gran parte de la cocaína que se mueve en el mundo.



Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.



Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles.



De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones. (Con información de EFE)