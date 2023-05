Enseñanzas electorales de Chile, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

En su discurso de reconocimiento de la derrota Gabriel Boric exhortó a los ganadores a no cometer el mismo error que sus partidarios cometieron en el pasado: no escuchar a los que no piensan como uno.

Más de quince millones de electores fueron convocados ayer en Chile para elegir un Consejo Constitucional, encargado de redactar una nueva constitución que será sometida a plebiscito el próximo mes de diciembre. El voto de ayer es consecuencia del fracaso que corrió la Convención Constitucional anterior, cuyo texto fue rechazado en la consulta popular de septiembre pasado. El voto de ayer ha dado lugar a tres bloques que han conseguido escaños en el Consejo constitucional. El ganador con amplitud es el opositor Partido Republicano, que obtuvo más del 35% de los votos, lo que le da 22 escaños de los cincuenta que conforman la convención. Lo que quiere decir que el partido liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast dispondrá de un derecho de veto pues cuenta con más de dos quintas partes del número total de consejeros. Considerado un partido de extrema derecha, el Partido Republicano no quiso hacer campaña junto a las organizaciones de la derecha clásica en torno al expresidente Sebastián Piñera, que solo obtuvieron 21% de los votos. Las fuerzas que apoyan al presidente Boric obtuvieron 28% y dispondrán de 17 escaños. En su discurso de reconocimiento de la derrota Boric exhortó a los ganadores a no cometer el mismo error que sus partidarios cometieron en el pasado: no escuchar a los que no piensan como uno. Boric sabe que tendrá poca influencia en la elaboración de la constitución que reemplazará a la impulsada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1980. Y por eso prefirió hablar de la agenda de su gobierno, enfocado en salud, educación y sobre todo seguridad ciudadana y ordenamiento de la migración. ¿Por qué retrocedieron tanto las fuerzas de izquierda que llevaron a Boric a la presidencia? Probablemente por hartazgo ante la actitud maximalista que preconizaba cambiarlo todo, actitud que ha sido rechazada por los electores. Al parecer, más les hubiera valido concentrarse en hacer lo que es posible hacer, en vez de prometer la refundación de Chile.

Las cosas como son