“Es una monstruosidad” la irrupción policial ecuatoriana en embajada de México en Quito, indicó internacionalista

Latinoamerica “Es una monstruosidad” la irrupción de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, indicó internacionalista

El último viernes por la noche, efectivos policiales y militares ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en dicho país para capturar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pese a que éste había obtenido el asilo político ese mismo día.

Al respecto, el internacionalista Francisco Belaúnde, en diálogo con RPP, indicó que ese hecho “es una monstruosidad”.

“Lo que ha hecho Ecuador es una barbaridad, es una monstruosidad, porque es atentar contra un principio elemental de las relaciones internacionales, y es que las embajadas son inviolables. La Policía no puede entrar sin autorización de la misión diplomática, en este caso, del embajador. No se puede entrar y lo que ha hecho Ecuador es muy grave. Muy mal lo que hizo el señor López Obrador, pero eso no justifica lo que ha hecho el gobierno de Ecuador”, dijo el especialista.

Belaúnde indicó que las organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben convocar a una reunión para encontrar una solución a la situación tensa entre ambos países.

“Las decisiones las tienen que tomar los países miembros, debería convocarse a la reunión de los cancilleres para evaluar el tema y ser muy contundentes con Ecuador. Eso ya depende si hay mayoría suficiente entre los países miembros, porque si no la hay, no se va a dar una respuesta de ese tipo. Pero sí, debería de haber una reunión por parte de la OEA para examinar el tema”, señaló el docente.

Sobre el comunicado de la Cancillería peruana ante la crisis diplomática entre ambos países, Belaúnde lo calificó de “tibio”. Asimismo, dijo que va a pasar un tiempo antes de que las cosas se puedan recomponer entre ambas naciones.

“Es problemático para los ciudadanos de Ecuador y México porque se les va a hacer mucho más difíciles sus trámites y demás. Imagino yo que esto va a terminar cuando el señor Novoa ya no sea presidente. Para los mexicanos todos han tomado posición en este caso del gobierno, aunque sean opositores porque lo que ha ocurrido es una barbaridad. Es un tema que va más allá de López Obrador. Lo mismo pasa en Ecuador. Puede haber algunos intentos de procesamiento contra Novoa, porque ha violado una norma internacional”, agregó.

México pedirá visa a peruanos que quieran viajar a su territorio

Por otro lado, el internacionalista Belaúnde indicó que el Perú no debió ponerse al nivel de México con respecto a que ahora ambos países pedirán visa a los ciudadanos que quieran visitar sus territorios.

“Me parece que la decisión es innecesaria, porque en medio de todo es bueno que vengan los mexicanos. A mi parecer no era necesario porque era ponerse en el mismo nivel de México. Yo creo que hubiera sido mejor pensarlo un poco más antes de tomar esa determinación”, indicó.

El experto sostuvo que esta situación es “lamentable” y que ocurre en un marco en que las relaciones entre Perú y México se han deteriorado por temas políticos.

“[…] Se da en un marco en que las relaciones con México se han deteriorado por la actitud del presidente López Obrador por las declaraciones que tuvo, que fueron impropias, respecto de la legitimidad como presidenta de la señora Boluarte, más allá de lo que se pueda pensar de ella. Es un contexto complicado y que vulnera lamentablemente lo que es el principio de la Alianza del Pacífico, donde se supone que las personas tienen que poder circular libremente. Es realmente lamentable”, añadió.