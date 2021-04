Una enfermera muestra un vial que contiene la vacuna rusa Sputnik V. | Fuente: EFE

Un estudio apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Argentina reveló que la vacuna Sputnik V produce una alta respuesta inmune aún con una sola dosis, según difundió este martes esa cartera en un comunicado.



Un análisis global sobre la respuesta inmune inducida por la vacuna rusa indica que el 94 % mostró presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis, explica el informe.



Asimismo, el estudio revela que el 96 % de las personas menores de 60 años tienen anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación. Y que esa tasa es del 89 % en los mayores de 60 años.



En tanto, dos inmunizaciones generan anticuerpos en el 100 % de los vacunados, según concluyó la primera etapa de un estudio longitudinal de la Plataforma de Estudios Serológicos de la provincia de Buenos Aires.



Según se indicó, el estudio se realizó a 288 individuos vacunados, 61 de los cuales estuvieron previamente infectados con el nuevo coronavirus, en siete hospitales del sector público.



La vacuna Sputnik-V se aplica en dos dosis, cuyos componentes son diferentes y con un plazo mínimo de 21 días, en tanto el Gobierno argentino, ante la escasez de vacunas y la llegada de la segunda ola, ha decidido diferir la aplicación de la segunda dosis a los tres meses para alcanzar con una dosis a la mayor cantidad posible de mayores de 70 años, para bajar la mortalidad.

PREVIAMENTE INFECTADOS

El trabajo también reveló que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la Sputnik V es 4,6 veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.



“Si analizamos al grupo con previa exposición al virus que se incluyó en el análisis, no se observó un aumento significativo en el título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis”, afirmó Andrea Gamarnik, líder del estudio, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora superior del del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).



Para llegar a esos resultados, los investigadores tomaron muestras de plasma de los voluntarios del personal de salud antes de la vacunación, a los 21 días de la primera dosis y a los 21 días de la segunda.



Los resultados entre los previamente infectados indican "que la reactivación del sistema inmune frente a una dosis de vacuna Sputnik V da lugar a niveles de anticuerpos muy superiores a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se enfrentaron con el virus previamente”, dijo Jorge Geffner, miembro del equipo que hizo el estudio e investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS).

INFECCION VIRAL

Los investigadores también evaluaron la capacidad de los sueros de los voluntarios vacunados para neutralizar la infección viral.



“Detectamos anticuerpos neutralizantes en más del 90% de las personas que recibieron una sola dosis de la vacuna”, dijo Gamarnik.



E indicó que “la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el grupo con infección previa fue superior con una dosis a la del grupo sin infección previa después de recibir la segunda dosis”.



Se destacó que el estudio incluyó por primera vez un estándar internacional de anticuerpos contra el coronavirus recientemente generado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que facilita la comparación de resultados obtenidos en distintos laboratorios que emplean diferentes tecnologías y vacunas.

(Con información de EFE)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Por qué la OMS no recomienda que los privados compren vacunas?