Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Evo Morales busca articular un discurso de ilegitimidad contra el próximo gobierno", señala analista político boliviano

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Además, en medio de la jornada electoral en Bolivia, el periodista y analista político Andrés Gómez recordó que históricamente el voto nulo ha oscilado entre el 3 y el 4%.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Latinoamerica
00:00 · 03:15
Gómez destacó la ausencia de Evo Morales en la contienda electoral y su llamado a votar nulo
Gómez destacó la ausencia de Evo Morales en la contienda electoral y su llamado a votar nulo | Fuente: RPP

En medio de la jornada electoral en Bolivia, el periodista y analista político Andrés Gómez brindó declaraciones sobre el panorama político actual y las estrategias de algunos actores clave. Según Gómez, las encuestas recientes indican que, por primera vez en dos décadas, candidatos de la oposición lideran la intención de voto, dejando atrás al Movimiento al Socialismo (MAS), que actualmente está fraccionado.

Gómez destacó la ausencia de Evo Morales en la contienda electoral y su llamado a votar nulo. Según el analista, Morales intenta utilizar el voto nulo como una herramienta para cuestionar la legitimidad del próximo gobierno, aunque reconoce que esta acción no tiene un impacto legal directo.

"La intención de Evo Morales es articular un discurso de ilegitimidad contra el próximo gobierno, dispersando la idea de que no cuenta con el consentimiento de la mayoría", explicó en Ampliación de Noticias de RPP.

No obstante, también señaló que históricamente el voto nulo en Bolivia ha oscilado entre el 3 y el 4%.

Futuro incierto y contexto político

Luis Arce, actual presidente de Bolivia, enfrenta un escenario complejo según Gómez. Arce, quien alguna vez fue alabado por el "milagro económico" durante el periodo del populismo de izquierda, ahora es señalado como responsable de la crisis económica que atraviesa el país. Esta situación ha generado divisiones internas en el MAS, complicando aún más el panorama electoral.

"Desde un principio, Morales quiso tener el poder del gobierno y dejar a Luis Arce solo como presidente", comentó Gómez.

Mirando hacia una posible segunda vuelta, Gómez sugirió que el electorado boliviano podría inclinarse por un "voto pragmático" en busca de salir de la crisis económica.

Sin embargo, destacó la falta de entusiasmo por los principales candidatos, apuntando a la necesidad de un liderazgo que inspire confianza y ofrezca soluciones concretas para el país.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Andrés Gómez Bolivia Elecciones 2026

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA