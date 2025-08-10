Evo Morales dice que Luis Arce prevé "escaparse" a Venezuela cuando concluya su gestión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exmandatario de Bolivia Evo Morales aseguró este domingo que tiene información de que el presidente Luis Arce prevé "escaparse" a Venezuela al concluir en noviembre su gestión gubernamental, ante una eventual derrota del oficialismo en las elecciones generales del 17 de agosto.

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) dijo que el pasado viernes, el vicepresidente del país, David Choquehuanca, viajó "sorpresivamente" y "sin ninguna agenda" a Venezuela.

"Todos comentan en Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo (la casa de gobierno en La Paz), como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Lucho (Arce) y su familia y algunos corruptos. Eso comentan, debe estar preparando su fuga", manifestó.

También dijo que "algunos coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía" le informaron que Arce tiene "todo preparado para escaparse" incluso si es que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no llega a la segunda vuelta.

Rodríguez era considerado el "heredero" político y sindical de Morales, pero sorprendió al exmandatario y al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) al postularse por su cuenta con la alianza Popular.

Morales acusó a Arce de "destrozar a Bolivia", por lo que cree que huirá y puso en duda lo dicho hace un mes por el presidente, quien aseguró a los medios que volverá a la docencia universitaria cuando termine su gestión.

Arce entregará el mando del país el próximo 8 de noviembre al Gobierno que sea elegido en los comicios del próximo domingo, en los que los bolivianos también votarán para renovar al Parlamento nacional para el periodo 2025-2030.

Partido oficialista fragmentado

El partido oficialista se fragmentó por la pelea entre Morales y Arce por el control del MAS, la forma de administrar el Gobierno y la candidatura oficialista para las elecciones, a lo que se sumó la decisión de Rodríguez de postularse por su cuenta.

Morales ha insistido en ser candidato pese a no tener partido y a una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres ocasiones.

Los grupos leales a Morales bloquearon carreteras en algunas regiones en junio para exigir la inscripción de su candidatura y amenazaron con impedir la realización de los comicios.

Como las protestas no lograron su objetivo, ahora el expresidente y sus seguidores promueven el voto nulo que "es democrático" y "un rechazo a la derecha", según dijo Morales este domingo.

"Si el voto nulo gana, va a ser como un revocatorio a estas elecciones", sostuvo el exgobernante y cuestionó si "tendrá sentido la segunda vuelta" en caso de que haya más sufragios anulados que válidos.

Morales anunció que el miércoles tendrán el "cierre de campaña por el voto nulo" en la localidad de Sipe Sipe, en la región central de Cochabamba e insistió en que ésta es "una elección viciada de nulidad".

La norma electoral vigente indica que los votos nulos y blancos no ingresan en los votos válidos, y solo son considerados para fines estadísticos de los sufragios emitidos en un proceso electoral.

En caso de que los votos nulos y blancos sumen la mayoría del proceso, la elección de los nuevos dignatarios se realizará con base en los votos válidos, aunque hayan obtenido minoría.

Las encuestas difundidas hasta el momento auguran una posible segunda vuelta entre dos candidatos opositores, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y sitúan en los últimos lugares al oficialista Eduardo del Castillo.