Gabriel Boric dice que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela "termina de consolidar el fraude" electoral

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que confirma la victoria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "termina de consolidar el fraude" en las elecciones del 28 de julio.



"Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra", apuntó Boric a través de la red social X.



El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país.



"He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro 'el adjetivo cuando no da vida, mata', y ellos han asesinado la palabra democracia", subrayó.



"La dictadura de Venezuela no es la izquierda"

Gabriel Boric recalcó que "la dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile".



La validación de este resultado fue ampliamente cuestionado por la oposición venezolana, en particular por el abanderado de la principal coalición opositora Edmundo González Urrutia, quien señaló que “ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”.



Desde las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, Gabriel Boric ha enfatizado la necesidad de conocer la totalidad de las actas electorales, tanto de veedores internacionales independientes como de la oposición, que el Consejo Nacional Electoral aún no ha dado a conocer de manera desagregada.



El líder chavista obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos), frente al 44,2 % de los sufragios de González Urrutia (4.445.978 votos), según los resultados del CNE.



A partir del 10 de enero, fecha en la que comienza el nuevo mandato, Maduro asumirá su tercer período de Gobierno para un sexenio al frente del país, gobernado por el chavismo desde hace 25 años.



Desde que llegó al poder en marzo de 2022, Gabriel Boric ha sido una de las voces más duras en la región contra el presidente Maduro, una postura que le ha diferenciado de otros líderes progresistas, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro.



