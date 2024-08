González Urrutia dice que fallo del Supremo sobre comicios "agravará la crisis" venezolana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, advirtió este jueves que la decisión judicial sobre la validación del resultado de las presidenciales, que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "solo agravará la crisis" que vive el país tras la cuestionada victoria que otorgó el ente comicial al presidente, Nicolás Maduro.



"Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis", expresó González Urrutia a través de X, quien manifestó que el alto tribunal -que preside la chavista Caryslia Rodríguez- favorecerá al Gobierno, contrario a lo que dice Maduro, que asegura que la institución es "sólida".



Asimismo, el opositor dijo que los venezolanos no están dispuestos "a renunciar" a la "libertad" ni al "derecho a cambiar en paz para vivir mejor" tras las presidenciales, en las que la mayor coalición opositora considera que González Urrutia obtuvo la victoria, según el "83,5 % de las actas" que dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de "falsos".

González Urrutia y Machado advierten que sentencia del TSJ es "ineficaz y nula"

Este miércoles, González Urrutia y su principal valedora, María Corina Machado, advirtieron, a través de un comunicado, que una eventual sentencia del TSJ es "ineficaz y nula", pues afirman que la institución judicial "no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen".



Tras 25 días de las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado de forma desagregada los resultados de los comicios, como exige la normativa, ni tampoco las actas de escrutinio, como han pedido varios Gobiernos extranjeros y organismos internacionales, así como grupos de veeduría que participaron en las elecciones, para esclarecer el resultado. (EFE)