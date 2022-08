El mandatario brasileño no ha cesado sus críticas contra Boric | Fuente: AFP

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha insistido este martes en las acusaciones contra su homólogo chileno, Gabriel Boric, y ha puesto en tela de juicio el referéndum sobre la nueva Constitución en Chile, asegurando que "va en contra de lo que quiere cualquier país democrático".

Durante el debate electoral del domingo, Bolsonaro cargó contra su principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva, equiparándolo con otros líderes de izquierda de América Latina y, en su repaso, acusó a Boric de quemar el metro de la capital chilena en el marco del conocido como 'estallido social' en 2019.

El Gobierno chileno respondió convocando al embajador brasileño tras considerar que este tipo de declaraciones son "inaceptables" y pedir a Jair Bolsonaro que, al margen de las diferencias políticas con Boric, no aluda a Chile con fines electoralistas.

Lejos de retractarse, el mandatario brasileño ha insistido este martes durante un acto en Brasilia en que, "fuese una exageración o no", no dijo nada que no fuese verdad, según Folha de Sao Paulo. Y ha ido más allá, cargando contra el proceso constituyente con el que Chile quiere enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Es su problema, pero el ciudadano de allí (Boric) tiene el apoyo de alguien aquí en Brasil", ha afirmado Bolsonaro, en alusión a su principal rival en las elecciones de octubre, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Qué cambios tendría la nueva constitución chilena?

La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho y consagra derechos como la salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.

El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más controversia.

Los chilenos deberán votar en el plebiscito del próximo 4 de setiembre si aceptan la nueva constitución.

Lula mantiene en 12 puntos su ventaja con Bolsonaro

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene como el máximo favorito para vencer en las elecciones presidenciales de 2 de octubre en Brasil, con una ventaja de 12 puntos porcentuales que no varió en las dos últimas semanas sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

De acuerdo con un sondeo divulgado este martes por el instituto Ipec, el candidato presidencial por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) registró en el sondeo registrado la semana pasada el 44 % de la intención de voto, el mismo porcentaje medido en una encuesta similar realizada a mediados de agosto.

Bolsonaro, el líder ultraderechista que aspira a ser reelegido por el Partido Liberal (PL), obtuvo el 32 % del favoritismo en la encuesta realizada entre el viernes y el domingo de la semana pasada, exactamente el mismo porcentaje que en el sondeo divulgado el 15 de julio.

(Con información de Europa Press y AFP)