Javier Milei admite haber sufrido una "clara derrota" en las elecciones de Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, Milei reconoció el fracaso de la formación ultraderechista La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires frente al rotundo triunfo del peronismo. "Hemos tenido un revés electoral", dijo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que su partido La Libertad Avanza (LLA) ha sufrido "una clara derrota" que "hay que aceptar", y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Milei reconoció este domingo el fracaso de la formación ultraderechista en esta provincia frente al rotundo triunfo del peronismo: "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", afirmó.