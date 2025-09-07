Últimas Noticias
Cristina Fernández, tras triunfo peronista sobre Milei: "Pusieron un límite a un presidente que no comprende que debe gobernar para todos"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández saluda a sus seguidores tras conocer los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires este domingo, en Buenos Aires.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández saluda a sus seguidores tras conocer los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires este domingo, en Buenos Aires. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En los comicios provinciales de este domingo en Buenos Aires, el peronismo logró imponerse no solo al partido de Milei sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri y que se presentó en la misma plataforma que La Libertad Avanza.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) celebró este domingo el triunfo de su partido, Fuerza Patria, sobre el del presidente Javier Milei en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y destacó que la población decidió ponerle "un límite al presidente".

"Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", señaló la exmandataria en un audio reproducido en el búnker de Fuera Patria y grabado en el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

"Espero, sinceramente, que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace", añadió Fernández sobre Milei.

"Este es un triunfo que nos llena de orgullo"

Además, destacó que el presidente "tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40 % del electorado nacional".

"Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche", señaló, tras el triunfo de Fuerza Patria con el 47 % de los votos, frente al casi 34 % del partido de Milei, La Libertad Avanza.

"Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos", concluyó la exmandataria, frente a cuyo domicilio se concentraron este domingo cientos de seguidores para mostrarle su apoyo.

En los comicios provinciales de este domingo en Buenos Aires, el peronismo logró imponerse no solo al partido de Milei sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó en la misma plataforma que LLA.

Tanto el Gobierno de Milei como el peronismo -la principal fuerza opositora en Argentina- eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios nacionales del 26 de octubre, en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.

La provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, es un distrito clave a nivel nacional ya que concentra al 38,6 % de la población de Argentina.

Tags
Cristina Fernández Javier Milei Elecciones provinciales de Argentina de 2025 Peronismo La Libertad Avanza

