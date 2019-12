Jeanine Áñez: "Yo creo que el Estado laico es aquel que esté separado de la religión, pero yo soy cristiana, yo no funciono sin Dios". | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: AIZAR RALDES

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, se pronunció luego de no ser invitada a la toma de posesión del flamante presidente de Argentina Alberto Fernández y tuvo fuertes declaraciones hacia la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández.

“Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto. Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia, entonces yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades. Ni siquiera me hubiera sentido cómoda (yendo), en realidad no tengo ni afecto ni desafecto, me resulta muy indiferente”, aseguró en una entrevista al diario boliviano Página Siete.

Asimismo, Áñez descartó los rumores de una posible postulación a la presidencia en las próximas elecciones, debido a que su objetivo inmediato es “pacificar y unir” a todos los bolivianos.

“De hecho no, no. Por ahora me estoy abocando al objetivo que nosotros nos propusimos sobre la base de lo que la población quería: salir de una opresión de muchos años”, aseguró.

La presidenta interina también fue consultada sobre el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que en las últimas protestas las Fuerzas Armadas de Bolivia habían cometido una masacre. Al respecto, Áñez señaló que las medidas fueron tomadas porque la población reclamó que el Ejército salga a las calles.

“La información que nosotros tenemos era que del Ejército no salieron balas, creo que ahí también debe haber una investigación muy responsable porque nos querían hacer ver como que nosotros éramos los masacradores y la gente misma de El Alto nos decía que los estaban atacando. Había información de gente experta diciéndonos que si en Senkata le llega una llama puede volar El Alto y nosotros aquí encerrados en una crisis de nervios. No me parece justo que se tenga un informe tan sesgado”, dijo.