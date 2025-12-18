Lula da Silva anuncia que vetará proyecto de ley que reduce la condena de 27 años de prisión de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva advierte que quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar”.

Bajo este argumento anticipa que no firmará la iniciativa de ley para reducir la pena de prisión del exmandatario de ultraderecha, Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Aunque el proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, ahora requiere de la firma del presidente y Lula advierte que no lo hará.

"Con el debido respeto al Congreso, cuando llegue a mi mesa, lo vetaré (...) Tengo derecho a vetarlo, y luego ellos tienen derecho a revocar o no mi veto", declaró el mandatario a la prensa brasileña.

Sus palabras llegan solo horas después de que el Senado brasileño votara a favor de ese proyecto de ley, luego de que Bolsonaro comenzara a cumplir su condena el pasado noviembre por planear un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

Supremo Tribunal Federal, el otro talón de aquiles para Bolsonaro

El bloqueo de la reducción de la sentencia no solo vendría por parte del actual presidente. Se espera que el texto también sea impugnado ante el Supremo Tribunal Federal.

El proyecto de ley reduce las penas definitivas de los acusados ​​condenados por múltiples cargos relacionados con el intento de golpe de Estado, incluyendo a Bolsonaro.

Los abogados del expresidente apelaron ante el Supremo Tribunal Federal tras su condena, alegando que la pena de prisión era excesiva. También argumentaron que las condenas por abolición del Estado de derecho e intento de golpe de Estado no deberían añadirse, ya que surgieron de un solo episodio.

La ley propuesta aceleraría la progresión de la pena, de regímenes penitenciarios más severos a regímenes más leves, para los condenados.

No hay consenso sobre la duración real de la condena de Bolsonaro si la ley entra en vigor. Sin embargo, según las normas actuales, el expresidente podría pasar a un sistema penitenciario menos restrictivo después de 7 años si cumplió con los requisitos legales durante su encarcelamiento.

Pauinho da Força, relator del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ha estimado que ese período podría reducirse a poco más de dos años si se aprueba la ley.

La iniciativa también permitiría reducciones de pena de hasta dos tercios por delitos cometidos en una multitud, beneficiando a los acusados ​​condenados por asaltar edificios públicos durante la insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia.