Nicolás Maduro dice que Javier Milei quiere convertir a Argentina en una "colonia del capital extranjero"

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dijo que el nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, busca convertir a ese país en una "colonia del capital extranjero", al querer "desaparecer" y "destruir el Estado".

"Eso de desaparecer el Estado, destruir el Estado, quien quiere destruir el Estado, como Milei, porque quiere convertir a Argentina en colonia, en colonia del capital extranjero y en un feudo de los cuatro, cinco multimillonarios que le financiaron la campaña. No, no, no, al contrario, hace falta un Estado pujante, poderoso, fuerte, integrador", dijo Maduro.

En su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV, el jefe de Estado señaló que "se pretende imponer un modelo neoliberal, absurdo, radical" en Argentina, donde -sostuvo- "se pretende desaparecer el Estado" y sus "funciones".

"Se pretende desaparecer la obra pública, la infraestructura pública. Ningún país capitalista del mundo, ni Estados Unidos ni Alemania ni Francia ni Japón, (...) podía llegar a su nivel de desarrollo económico y tecnológico sin un Estado fuerte, presente, que ayude, que impulse, que promocione, que empuje, que realice, que financie", dijo el jefe de Estado venezolano.

Reduce ministerios

Javier Milei, quien juró el domingo como nuevo jefe de Estado del país suramericano, convocó este lunes por primera vez a los ministros de su gabinete a una reunión en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) para comenzar el trabajo del nuevo Gobierno.

El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) cumplió su promesa electoral de reducir los ministerios, en la línea de achicar el gasto público, y dejó los 18 existentes hasta el domingo en solo 9, según el DNU (decreto de necesidad y urgencia) firmado este día.

El pasado noviembre, Milei reiteró que "el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un tema sujeto a negociación", saliendo así al paso de los rumores que apuntaban que el economista ultraliberal proyectaba dar marcha atrás en uno de los ejes centrales de su programa electoral.

