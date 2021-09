Luis Lacalle intervino esta mañana en la cumbre de la Celac. | Fuente: AFP

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, criticó la represión y el irrespeto a los derechos humanos que hay en “determinados” países de la región, entre los que mencionó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario uruguayo alertó que en estas naciones no se respeta la separación de poderes ni hay una “democracia plena”.

“Participar en este foro no significa ser complaciente. Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protesta, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos; nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, manifestó.

Al cuestionamiento de Luis Lacalle Pou se sumó también la condena del mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela durante su presentación en la cumbre de la Celac.

“Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, manifestó.

El presidente uruguayo Luis Lacalle dice claro y preciso quién es quién en las mentiras. 🤷🏻‍♂️#VICumbreCELAC

vía @la_grenitas pic.twitter.com/ZMygsR3bIr — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) September 18, 2021

El reto de Maduro

A su turno, el líder chavista Nicolás Maduro rechazó lo dicho por ambos mandatarios y los retó a debatir sobre democracia.

“Le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela, en América Latina; y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar”, dijo el sucesor de Hugo de Chávez en tono enérgico.

“Y lo digo un poco más. Si me permite la pasión, ponga usted presidente Lacalle la fecha y el lugar para un debate”, agregó.

