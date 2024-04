¿Quién es Jorge Glas y por qué Ecuador irrumpió en la Embajada de México para capturarlo?

En un hecho sin precedentes en la diplomacia latinoamericana de los últimos años, un contigente de policías ecuatorianos irrumpió la noche de ayer, viernes, en la Embajada de México ubicada en Quito para capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales al exvicepresidente de esa república, Jorge Glas Espinel.

Cabe resaltar que, ese mismo día, el Gobierno mexicano había concedido el asilo político a Glas, luego de que el 17 de diciembre del año pasado solicitara su ingreso y salvaguarda a dicha embajada, tras ser citado a comparecer por un caso judicial. Desde entonces, se encontraba alojado ahí en calidad de huésped.

Tras lo dicho por el Presidente @lopezobrador, para🇲🇽el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a #JorgeGlas Confio en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 6, 2024

No obstante, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunciara la decisión de su país de conceder el asilo, la Cancillería ecuatoriana manifestó su rechazo a la decisión.

"El Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge Glas, en virtud de lo dispuesto en el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y el artículo I de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes", indicó en un comunicado.

Cancillería informa pic.twitter.com/FAIY54twEQ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 5, 2024

Así las cosas, mientras en la embajada mexicana se esperaba el respectivo salvoconducto para Glas, la Policía y miembros del Ejército ecuatoriano ingresaron por la fuerza a dicha sede diplomática y se llevaron al exvicepresidente correísta. En el proceso, redujeron físicamente al jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco.

"Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura (...) No hay ningún fundamento para hacer esto (...) Esto es fuera de toda norma, y lo están haciendo porque (Glas) es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy", indicó Canseco ante la prensa.

¿Quién es Jorge Glas y por qué el Estado ecuatoriano decidió irrumpir así en la Embajada de México para capturarlo?

Jorge Glas en su laberinto: ¿quién es él?

Es importante destacar que la relación entre Jorge Glas y Rafael Correa inició muchos años antes de que este último llegara al poder por primera vez en el 2006, con el movimiento Alianza PAÍS.

Ambos se conocieron en Guayaquil, cuando eran niños y pertenecían a un grupo de Boys Scouts local. Desde entonces, la amistad perduró con los años, y Glas apoyó las campañas políticas de su amigo rumbo a la presidencia.

Sin embargo, su primer cargo público lo ocupó en el 2007, cuando Correa lo convocó para administrar el Fondo de la Solidaridad del país, una institución que buscaba invertir las ganancias generadas por varias empresas públicas de telefonía y electricidad en proyectos sociales. No obstante, el fondo fue liquidado en 2010 por el propio Glas.

Tras esta primera experiencia, Glas fue nombrado como Coordinador de los Sectores Estratégicos, una unidad que cubría varias oficinas ministeriales e instituciones de Gobierno, como el ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el de Recursos Naturales No Renovables, el de Telecomunicaciones, la Sociedad de la Información y la secretaría Nacional del Agua.

En el 2012, Correa lo invitó ser parte de su fórmula presidencial, con lo que se convirtió en vicepresidente tras la victoria en las urnas.

Jorge Glas también fue ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y Coordinador de los Sectores Estratégicos en el primer gobierno de CorreaFuente: Andina

En el año 2016, dado que Correa no podía postular a un nuevo periodo presidencial, la fórmula electoral del oficialismo estuvo conformada por Lenín Moreno y Jorge Glas, como presidente y vicepresidente, respectivamente.

Sin embargo, ese mismo año inician las primeras investigaciones en Ecuador por el caso Odebrecht, y Glas es acusado de recibir un soborno aproximado de de US$35 millones por parte de la constructora brasilera. Por ese caso, en diciembre del 2017, el entonces vicepresidente de Ecuador fue sentenciado a dos condenas: una de seis años por el delito de asociación ilícita y otra de ocho por el delito de cohecho.

Tras ser destituido de la vicepresidencia, Glas se entregó a las autoridades en el 2018 para cumplir una condena unificada de ocho años. No obstante, cuatro años más tarde, logró la libertad condicional con un habeas corpus.

Sin embargo, se le inició otro proceso judicial: esta vez por una presunta malversación de fondos en obras de reconstrucción en la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.

En este último proceso, en enero de este año, Glas recibió sentencia condenatoria y una orden de captura por parte de la Corte Nacional de Justicia por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. No obstante, Glas ya se encontraba en la embajada mexicana, en calidad de huésped, desde diciembre del 2023.

Dada la orden judicial en su contra, el pasado 1 de marzo, Ecuador solicitó a México permiso para ingresar a la embajada y apresar a Glas. La solicitud fue denegada al día siguiente, alegando que se estaría vulnerando la inmunidad de dicha sede diplomática.

Finalmente, como ya se dijo, Ecuador decidió anoche irrumpir en la embajada mexicana y capturar a Glas Espinel. Tras conducirlo a la Unidad de Flagrancia de Quito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su internamiento en dicho centro penitenciario fue confirmado en un comunicado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria ecuatoriana, que dará cumplimiento a la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el exvicepresidente.

Asimismo, en un comunicado oficial, el Estado ecuatoriano indicó que "ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".

Por su parte, México decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y anunció que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para "denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes".