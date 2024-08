Mujeres afganas se graban cantando en protesta por la ley taliban que les prohíbe hablar en público [VIDEOS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Decenas de mujeres de Afganistán participan en un movimiento de protesta en internet con videos donde salen cantando y solo muestran una pequeña parte de su rostro, en protesta contra una nueva ley del gobierno talibán que establece que sus voces no deben escucharse en público.

El gobierno talibán, que tomó el poder en agosto de 2021, anunció la semana pasada la promulgación a finales de julio de una ley para "promover la virtud y prevenir el vicio", que afirmó que está en conformidad con la sharía, la ley islámica.

Esta ley comprende 35 artículos con una serie de obligaciones, principalmente de vestimenta, y la prohibición para las mujer de cantar o recitar poesía en público.

"Mi voz no está prohibida"

Como respuesta, mujeres afganas en el país y en el extranjero publicaron en las redes sociales videos donde salen cantando, con menciones como "mi voz no está prohibida" y "no a los talibanes".

Imágenes publicadas en las redes sociales el 27 de agosto de 2024 muestran a mujeres afganas residentes fuera del país coreando consignas contra los talibanes y cantando para protestar contra una ley en Afganistán que prohíbe a las mujeres alzar la voz en público. | Fuente: AFP

En uno de los videos, que habría sido grabado en Afganistán, una mujer canta vestida de negro de pies a cabeza, con un largo velo que cubre su cara.

"Me redujeron al silencio para los próximos años", lanza. "Me encarcelaron en mi casa por el único delito de ser una mujer", añade.

"La voz de la justicia"

Grupos de activistas compartieron videos donde se les ve con el puño en alto o rompiendo fotos del jefe supremo de los talibanes, el emir Hibatulá Ajundzada, que gobierna Afganistán por decreto desde su feudo de Kandahar, en el sur.

"La voz de una mujer es la voz de la justicia", corea un grupo de activistas en otra grabación.

Mujeres afganas que viven en el extranjero cantan en un vídeo, mientras se unen a decenas de mujeres que participan en una protesta en línea contra una ley en Afganistán que prohíbe a las mujeres alzar la voz en público. | Fuente: AFP

La nueva ley estipula que las mujeres no pueden cantar o recitar versos en voz alta en público, ni que se les oiga fuera de sus casas.

"Cuando una mujer adulta debe salir de su casa por necesidad, se le exige cubrir su cara, su cuerpo y su voz", establece el texto.

Las mujeres y los hombres no pueden mirar a miembros del sexo opuesto que no sean parientes cercanos, y los taxistas no pueden transportar mujeres que viajen sin "mahram", un acompañante que debe ser un pariente masculino.

La ONU, organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciudadanos afganos expresaron su preocupación por esta norma, algunas de cuyas disposiciones ya están en vigor de manera informal desde la vuelta al poder de los talibanes.

