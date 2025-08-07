Últimas Noticias
"Construiremos Gaza y estableceremos un Estado", señala primer ministro palestino

Miles de personas acuden a una zona militarizada cerca del cruce de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para hacerse con harina del Programa Mundial de Alimentos.
Miles de personas acuden a una zona militarizada cerca del cruce de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, para hacerse con harina del Programa Mundial de Alimentos. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mohamed Mustafa dijo que Israel está usando "todos los medios a su disposición" para impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, afirmó este jueves que no dejará solo al pueblo de Gaza. "Construiremos Gaza y estableceremos un Estado", añadió.

"Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y comencemos a trabajar para reconstruir Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos países del mundo", dijo Mustafa en el día en que se reúne el Gobierno israelí para decidir el futuro de su ofensiva en Gaza, con la amenaza de hacerse con el control de toda la Franja.

Mustafa hizo estas declaraciones en su visita al Consejo de Iglesias de Ramala, en Cisjordania, indica la nota.

"Gaza será reconstruida y Palestina se levantará. El panorama puede parecer sombrío, pero la fe en Dios es grande y nuestra esperanza en nuestro pueblo es grande", añadió.

Y explicó que Israel está usando "todos los medios a su disposición" para impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Tags
Gaza Palestina Israel

