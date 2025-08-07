Suleiman Obeid, histórico exfutbolista palestino, murió en la guerra en Gaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Suleiman Obeid, histórico exfutbolista palestino, murió el miércoles 6 de agosto víctima de la guerra en la Franja de Gaza.

La lamentable noticia fue confirmada por la Federación de Fútbol de Palestina, que en un comunicado indicó que el exjugador fue asesinado por fuerzas israelíes cuando esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, sin brindar más detalles.

“(Suleiman Obeid) fue martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza este miércoles”, se lee en el documento.

La Federación de Fútbol de Palestina sostuvo que durante la guerra en Gaza han muerto 321 personas vinculadas al fútbol palestino, “entre jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta”.



Suleiman Obeid, el ‘Pelé palestino’

Suleiman Obeid, de 41 años, es considerado un futbolista histórico en Palestina.

Apodado el ‘Pelé palestino’, Obeid jugó por distintos clubes de su país, anotando más de 100 goles a lo largo de su carrera, que se extendió por más de una década hasta su retiro profesional, en 2023.

También defendió los colores de su Selección, con la que anotó dos goles, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

