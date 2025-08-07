Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Benjamín Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

Según un comunicado del Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) "se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza".
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.
Según un comunicado difundido por el Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) "se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".