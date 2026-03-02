Guerra en Medio Oriente: EE. UU. e Israel lanzan ofensiva masiva contra Irán

Hace 3 minutos

En tanto, Irán denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la "agresión ilegal" de Estados Unidos e Israel: "En los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales, personalidades civiles incluido el líder supremo espiritual (Ali Jameneí) han sido asesinadas y la sede de Media Luna Roja, junto con muchos otros edificios no militares, han sido destruidos".