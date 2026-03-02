Últimas Noticias
Guerra en Medio Oriente: EE. UU. e Israel lanzan ofensiva masiva contra Irán

La operación militar conjunta 'Furia Épica', ejecutada por Estados Unidos e Israel, ha desencadenado un grace conflicto en Medio Oriente tras abatir al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Como respuesta a los bombardeos en Teherán, las fuerzas de Irán han iniciado una represalia lanzando oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ejército de Israel aseguró este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.

En tanto, Irán denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la "agresión ilegal" de Estados Unidos e Israel: "En los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales, personalidades civiles incluido el líder supremo espiritual (Ali Jameneí) han sido asesinadas y la sede de Media Luna Roja, junto con muchos otros edificios no militares, han sido destruidos".

Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes.

El último 28 de febrero, la televisión pública iraní confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Medio Oriente Irán Estados Unidos Israel

