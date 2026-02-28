Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
Último momento -

Cúal fue el último temblor en México hoy 28 de febrero según SSN

Cúal fue el último temblor en México hoy 28 de febrero según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 28 de febrero del 2026. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy sábado 28 de febrero 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Sismo a 42 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO



  • Magnitud :4.0
  • Profundidad : 49.6 km
  • Fecha y Hora: 2026-02-28 03:21:52
  • Latitud: 17.183
  • Longitud: -99.603
  • Referencia: 42 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO

¿Qué es un sismo y cómo se origina?


El sismo es un movimiento producido en la corteza terrestre ocasionado por la liberación de energía acumulada en el subsuelo, la cual queda libre en manera de ondas que se expanden en la superficie de la Tierra, generando estas vibraciones.

Los movimientos sísmicos se originan por la interacción entre placas tectónicas, las cuales chocan y generan esfuerzos de fricción que superan la resistencia de las rocas, ocasionando una ruptura violenta y, con ello, la liberación de energía.

Te recomendamos

Tags

Temblor México CDMX SSN en vivo Sismo México

Lo último en Mundo

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad