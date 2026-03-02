Guardia Revolucionaria iraní: ¿cuál es su rol en el régimen y por qué es clave desmantelarlo para Trump y Netanyahu tras caída de Alí Jamenei?

Donald Trump, inst󠡠a a la Guardia Revolucionaria iraní rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". | Fuente: EFE | Fotógrafo: @realDonaldTrump

¿Cómo es la estructura en Irán?

Sin embargo, Kessel precisó que la muerte del líder ayatolá Alí Jamenei, no implicará la caída automática del régimen iraní, al estar "bien estructurada y con una burocracia". Por lo tanto, la única vía es "tirarte abajo toda la estructura del régimen".

"El régimen de Irán es un régimen teocrático, está dirigido por clérigos. El presidente es simplemente un administrador, pero la última palabra la tienen los clérigos. ¿Quién tiene las pistolas? La Guardia Revolucionaria, que es un sistema paralelo, un ejército paralelo al ejército regular. La Guardia Revolucionaria —que tiene su propia fuerza aérea, marina y infantería— responde solo al ayatolá, ellos son los que mantienen el sistema clerical", explicó Max Kessel en RPP.

Kessel señaló que consejo interino que liderará de momento Irán necesita reunirse para nombrar al siguiente ayatolá tras la muerte de Alí Jamenei, pero que no pueden hacerlo ya que serían eliminados en conjuntos por EE.UU. e Israel.

"La Constitución de Irán dice que si ya no hay ayatolá, se nombra a un panel de tres personas. El presidente, que es este administrador, Masud Pezeshkian, que es una persona relativamente moderada. El jefe de la Corte Suprema y un clérigo senior de la Asamblea de Expertos, que es un cuerpo de 88 clérigos, que son los que manejan las decisiones del país. Entonces, ellos van a nombrar a otro ayatolá. Pero se tendrían que reunir para nombrar al siguiente ayatolá. Y no se pueden reunir porque a la primera que se reúnan, le van a llover los misiles encima", agregó el especialista en RPP.

La Guardia Revolucionaria, el pilar del régimen iraní

Es por ello que el objetivo de Donald Trump y Netanyahu es la desarticulación de la Guardia Revolucionaria iraní, encargados del "poder físico y de las armas". De esta manera, sostuvo Kessel, el pueblo iraní en contra del régimen podrán protestar "manera satisfactoria" sin miedo a ser asesinados.

"Sin la Guardia Revolucionaria o sin el poder que tiene ahora, se abre la puerta a la posibilidad de un cambio de régimen. Incluso si es que Israel tiene algún plan maestro para que regrese el hijo del Sha, y establezca un gobierno de transición, pues eso lo veremos en las siguientes semanas. Pero para eso, no puede estar la Guardia Revolucionaria en el poder", acotó Kessel en Ampliación de Noticias.

¿Trump busca hacer lo mismo en Irán como en Venezuela?

El periodista de investigación y especializado en conflictos armados, Néstor Rosanía, señaló que probablemente Trump busque realizar una gestión similar a lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, en el sentido de "quitar la cabeza, pero dejar los acéfalos y mantener el resto de la estructura para que no desemboque en una guerra civil".

"Quitan el dictador, pero el resto de la estructura la dejan quieta para que ellos se autogobiernen, digámoslo así. Y eso lo dijo Trump como lección aprendida de Irak. Entonces, acá en Irán vamos a ver cuál es el escenario. Si quitan al régimen, si quitan a los ayatolas. Estados Unidos intentará no meterse directamente para que no caigan en otro escenario [similar a lo ocurrido en Irak y Afganistán] ¿Cuál es el mayor riesgo acá? Que va a haber una escalada, no a tipo regular, no con bombardeos, sino que van a haber milicias en el mundo empezando a atacar a blancos norteamericanos y occidentales en diferentes zonas", declaró en RPP.

En esa línea, el especialista señaló que falta definir el escenario a Irán respecto a la tesis en si EE.UU. e Israel eliminan a todos los líderes de la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, Max Kessel, señaló que de darse la caída de la Guardia Revolucionaria, "quienes van a quedar ahí son los burócratas" que se conformaría entre el presidente Masut Pesekian y el consejero de seguridad Ali Larijani, "lo más parecido a Delcy Rodríguez"

Sugirió que quizá Israel "termine termine teniendo conversaciones clandestinas" con Larijani y con Pezeshkian para una transición sin la presencia de los clérigos y la Guardia Revolucionaria.

Aparición de grupos terroristas

Por otro lado, Néstor Rosanía, señaló como posibilidad la aparición de grupos terroristas en medio del conflicto, sean pequeñas o grandes organizaciones que "puede generar más caos y más terror que un mismo tanque de guerra".

"En cambio, esto puede ser una cosa que se pueda escalar a nivel internacional. Ayer la BBC de Londres sacó un análisis muy interesante y termina en concluyendo una cosa. Decían, esto que acaba de abrirse en Irán y en Medio Oriente es algo muy peligroso y que no sabemos dónde va a terminar", acotó en RPP.