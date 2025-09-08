Últimas Noticias
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
Hamás dice que el ataque con 6 muertos en Jerusalén es una respuesta al genocidio en Gaza

Según el grupo islamista, esta operación
Mediante un comunicado oficial, el grupo islamista indicó que el ataque es un mensaje claro de que la ocupación israelí en Gaza no quedará impune.

El grupo islamista Hamás se pronunció este lunes sobre el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos "luchadores de resistencia" en Jerusalén, en el que murieron seis personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una "respuesta natural" al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes", dijo Hamás en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación "en el corazón de Jerusalén", atenta contra la seguridad de la región y confirma "la determinación" de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales.

Además, Hamás hizo un llamado a "intensificar la confrontación" contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurado cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.

Este lunes, seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí.

Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía.

Tags
Hamás Israel Gaza

