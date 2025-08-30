Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Al menos 76 palestinos muertos en Gaza por ataques del Ejército de Israel

Desplazados internos palestinos se trasladan a otro lugar durante una operación militar al este del barrio de Al Sheikh Redwan en la ciudad de Gaza.
Desplazados internos palestinos se trasladan a otro lugar durante una operación militar al este del barrio de Al Sheikh Redwan en la ciudad de Gaza. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

38 de los fallecidos llegaron a los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda en la capital gazatí, que en los últimos días está siendo atacada intensamente por Israel, como parte del plan de invasión de la ciudad aprobado por el Gobierno Benjamín Netanyahu, que conllevaría el desplazamiento de su millón de habitantes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los hospitales de la Franja de Gaza registraron 76 muertos este sábado hasta las 21:40 hora local (18:40 GMT) por ataques israelíes, que se producen cada vez con más intensidad en la ciudad de Gaza, donde Israel mató a 56 personas dentro de su plan para tomar la capital gazatí.

De acuerdo a los datos de los hospitales del enclave palestino a los que tuvo acceso EFE, 38 de los fallecidos llegaron a los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda en la capital gazatí, que en los últimos días está siendo atacada intensamente por Israel por el sur, el este y el norte como parte del plan de invasión de la ciudad aprobado por el Gobierno, que conllevaría el desplazamiento de su millón de habitantes.

En la capital gazatí, el Ejército israelí mató a 12 palestinos, cinco de ellos menores, en un bombardeo contra un horno comunitario, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, en un mensaje a la prensa.

El ataque se produjo en la zona de Sheikh Radwan, en el norte de la localidad, a medida que las fuerzas israelíes intensifican sus bombardeos y las tropas avanzan lentamente hacia el interior de la ciudad.

En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver varios cuerpos tirados por el suelo junto a trozos de pan.

Además, en el barrio de Rimal, el Ejército israelí bombardeó un edificio residencial de varias plantas, matando al menos a siete personas.

Basal dijo que algunos gazatíes que simplemente estaban andando por la calle junto al edificio resultaron heridos por el ataque.

En un breve mensaje, el Ejército israelí dijo que este sábado llevó a cabo un ataque contra un "terrorista clave de Hamás" en la ciudad de Gaza, sin dar más detalles sobre la ubicación o el objetivo.

Además, otras cuatro personas murieron, entre ellas un padre y su hija, en un ataque contra un café en Al Shati, en el noroeste de la ciudad de Gaza, según fuentes locales.

Hambre y desnutrición

Cinco personas más fallecieron por fuego israelí y 95 resultaron heridas en la zona de Zikim, en el extremo norte de la Franja, encima de la ciudad de Gaza, cuando intentaban coger comida de los camiones que entran por allí desde Israel, indicaron dichas fuentes.

Otros cinco cadáveres llegaron al hospital Mártires de Al Aqsa, en el centro del enclave, y 15 más al Naser, en el sur, de acuerdo a los datos de los centros sanitarios gazatíes.

Entre los fallecidos se encuentran al menos cuatro personas que fueron abatidas mientras trataban de recibir comida en uno de los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), el organismo apoyado por Israel y EE. UU. para distribuir alimentos en la devastada Franja, según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat (centro), que recibió los cadáveres.

Más de 63.000 gazatíes han muerto y otros 159.000 han resultado heridos en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el registro de las autoridades sanitarias.

Además, 322 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Palestina Gaza Genocidio en Gaza Israel

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA