Internacionalista Óscar Vidarte dice que no se avista una solución pacífica entre Israel e Irán ante escalada de violencia

El internacionalista Óscar Vidarte sostuvo que "no se ven visos" de una solución pacífica entre Israel e Irán ante la escalada de violencia entre ambas partes y la intervención de Estados Unidos. Asimismo, calificó como "preocupante" la respuesta armada que podría dar Irán tras la reciente ofensiva en su contra.

"Sería muy difícil creer que Irán no va a responder, yo creería que Irán, en este momento, no solo está planeando sus ataques, sino que también está tratando de analizar cuáles son los apoyos que tiene, porque atacar a Estados Unidos podría significar una guerra más prolongada, una guerra mucho más complicada y eso creo que es necesario para Irán tener aliados y en este momento debe estar Irán tratando de construir alianzas que le permitan sostener un conflicto prolongado", indicó en diálogo con RPP.

Si bien cuestionó la posición de Irán respecto al fortalecimiento de su programa nuclear, Vidarte también apuntó que Israel, pese a no confirmar ni negar que posee armamento nuclear, no se haya adscrito a los tratados internacionales de no proliferación de armas de este tipo.

"No es bueno para la paz, para la seguridad del mundo que más países tengan armamento nuclear, eso es por política de Estado, pero por esa razón también creo que es peligroso que países, no solamente Irán, tenga armas nucleares, sino que países como Israel, que no tienen ningún tipo de control del OEIA, porque no han firmado los tratados correspondientes, también tengan armas nucleares", apuntó.

Con este escenario, señaló que es "difícil" un nuevo acercamiento de paz entre los países involucrados y que una potencial respuesta de Irán a los ataques contra su territorio debería dar cuenta de cómo se sostendrá frente a este conflicto, desde posibles ataques a bases norteamericanas o movimientos estratégicos como el cierre del estrecho de Ormuz.

Fuerza Aérea estadounidense fortalecida en ofensiva contra Irán

En otro momento, Andrés Gómez De la Torre, especialista en seguridad internacional, atribuyó la pobre respuesta de Irán sobre la ofensiva aérea estadounidense al retraso de su fuerza aérea, "con bajos niveles de capacidad operativa y disuasiva".

Pese al intento de Rusia de fortalecer a su aliado en el medio oriente en materia aérea, el poderío estadounidense reflejado en el despliegue de los bombarderos B-2 Spirit, fabricados durante la Guerra Fría, terminó por causar gran daño en sus instalaciones nucleares.

"Ya se empleó el B-2 Sprint en operaciones aéreas de ataque objetivos en tierra en Kosovo, Irak y Afganistán. Sabemos que este avión puede volar alrededor de 40 horas consecutivas sin ser reabastecido en vuelo, ha empleado unos sistemas de armas de alta tecnología; esta bomba GBU-57 de alta penetración", precisó.