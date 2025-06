Israel ha lanzado 150 ataques contra Irán y asegura que sus cazas pueden operar libremente en cielo de Teherán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un oficial del Ejército de Israel, durante un encuentro online con la prensa internacional, aseguró hoy que su país ha respondido con más de 150 ataques sobre territorio iraní a los 200 misiles en cuatro oleadas y más de 200 drones con los que Irán habría atacado territorio hebreo.

La fuente citada por la agencia EFE destacó que el "camino hacia Teherán está abierto" y que los cazas israelíes movilizados en esta ofensiva aérea cuentan con una ruta segura para operar en su espacio aéreo.

"La ruta aérea a Teherán está prácticamente despejada. Esto no significa que no haya amenazas (...) ni que sea fácil, pero el camino a Teherán está despejado, algo que no podríamos decir hace meses", dijo.

El oficial confirmó que en estos momentos Israel está atacando Irán y que en las últimas horas ha atacado Teherán y explicó que el Ejército informará de ello como cada vez que finaliza de atacar "un grupo específico de objetivos".

Esta misma mañana, indicó que localizaron drones lanzados por Irán y en el último día se han interceptado decenas de ellos, tanto por las Fuerzas Aéreas como por la Marina de Israel.

"Hasta el momento, ningún caza israelí ha sido derribado, no ha habido pilotos capturados hasta ahora. Nuestras operaciones en Iran han tenido éxito, pero todavía hay pilotos y aeronaves operando a 1.500 kilómetros de Israel", explicó.

El oficial recordó que tres civiles murieron en Israel y decenas de personas resultaron heridas por los ataques iraníes, ya que, dijo, "ninguna defensa aérea es perfecta", y si se consiguen derribar entre el 80 % y el 90 %, eso quiere decir que algunos misiles caen a tierra.

Respecto a las dos infraestructuras nucleares atacadas por Israel en Irán, Natanz e Isfahan, aseguró que todo indica que se ha causado "un daño significativo a la hoja de ruta nuclear de Irán"

Ministro de Defensa israelí: "Si Jameneí continuá disparando misiles, Teherán arderá"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si Irán continúa disparando misiles contra territorio israelí, "Teherán arderá".

"El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados ​​a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", amenazó Katz en un comunicado.

Las palabras del titular de Defensa se producen tras una evaluación de la situación actual con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y otros miembros de la cúpula del Ejército y el director del Mosad, Dedi Barnea.