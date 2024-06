Israel investiga vejación a palestino herido tras ser atado sobre jeep militar del ejército en Cisjordania

El Ejército de Israel dijo este sábado que la conducta de un grupo de soldados, que ataron a un palestino malherido sobre el capó de un jeep militar y lo exhibieron por la ciudad palestina de Yenín, en la Cisjordania ocupada, va en contra de sus procedimientos y disposiciones.



"La conducta vista en el video no es consistente con las órdenes de las FDI (fuerzas armadas) y lo que se espera de sus soldados", dice el comunicado castrense, "el incidente está siendo investigado y tratado en consecuencia".



Horas antes, el servicio de ambulancias la Media Luna Roja Palestina había denunciado en X que Israel no solo no les había permitido brindar primeros auxilios a la víctima, herida durante una redada militar, sino que se lo llevaron detenido sobre el capó de su vehículo, antes de permitirles hacer su trabajo.



Supuesta vejación de soldados israelíes a palestino malherido en Yenín | Fuente: EFE

Es habitual que las tropas de Israel, o la Policía de Frontera, no permitan a las ambulancias socorrer a palestinos heridos durante incursiones militares, que suelen ser letales -al estallar enfrentamientos con milicianos de facciones armadas- y que se han incrementado desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre.



Desde esa fecha, y hasta el 31 de diciembre de 2023, más de 320 palestinos perdieron la vida por fuego israelí, y una minoría a manos de colonos que habitan en Cisjordania, lo que hizo del año 2023 el más mortífero en dos décadas, con más de 520 muertos.



En lo que va de 2024, al menos 222 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría supuestos milicianos o atacantes, pero también civiles, incluidos unos 44 niños, según el recuento de EFE. En Israel han muerto 14 personas, en su mayoría uniformados y seis civiles en ataques palestinos. (Con información de EFE)