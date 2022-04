Los palestinos protestan durante las oraciones del último viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán en la Cúpula de la Roca en la Mezquita al-Aqsa en Jerusalén, el 29 de abril de 2022. | Fuente: EFE

Enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí dejaron 42 heridos este viernes en la Explanada de las Mezquitas, un foco de tensión en el centro de Jerusalén, tras más de un mes de violencias en los Territorios ocupados y en Israel.

El viernes por la mañana "se registraron 42 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de ocupación" en la Explanada de las Mezquitas, anunció la Media Luna Roja Palestina, que previamente había dado un primer balance de 12 heridos.

De los 42 heridos, 22 fueron transportados al hospital de Jerusalén, aunque "ninguno se encuentra en estado grave", precisó esta entidad.

La policía israelí indicó que sus agentes intervinieron porque "alborotadores" lanzaron piedras y fuegos de artificio al Muro de las Lamentaciones, el lugar de plegaria más importante de los judíos ubicado también en ese recinto.

El comunicado señala que los policías usaron "medios de dispersión de disturbios" en su intervención. Testigos y periodistas de AFP señalaron que los agentes dispararon gases lacrimógenos y balas de goma.

Las ventanas de la mezquita de Al-Aqsa se rompen luego de nuevos enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 29 de abril de 2022 durante las oraciones del último viernes del mes sagrado musulmán. | Fuente: AFP

Una precaria calma se instaló luego, cuando una muchedumbre de fieles se congregó para orar en este último viernes de ramadán, mes de ayuno musulmán que termina a principios de la próxima semana.

Algunos portaban banderas palestinas y del movimiento islamista Hamas, según constató un periodista de la AFP.

En los últimos días la tensión ha sido alta en la Explanada de las Mezquitas, considerada el tercer lugar santo para los musulmanes y el más sagrado para los judíos bajo su nombre "Monte del Templo".

Escalada

A lo largo de las últimas dos semanas, unos 300 palestinos han resultado heridos en enfrentamientos en este lugar de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La Explanada de las Mezquitas está situada en la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel desde 1967, y luego anexionada. Este lugar santo es administrado por Jordania pero su acceso es controlado por el Estado hebreo.

Manifestantes palestinos ondean banderas palestinas e islámicas mientras se reúnen en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, luego de las oraciones del último viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán. | Fuente: AFP

Estos disturbios se producen en un contexto de escalada tras cuatro ataques desde fin de marzo en Israel, que dejaron 14 muertos, entre ellos un policía árabe-israelí y dos ucranianos. Dos de los atentados fueron cometidos en Tel-Aviv por palestinos originarios de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Desde entonces, un total de 26 palestinos y tres árabes israelíes han muerto (incluidos los autores de los ataques) en enfrentamientos con las fuerzas israelíes, que llevaron a cabo operaciones en Cisjordania ocupada.

Estos enfrentamientos ocurrieron cuando se celebra este viernes la "Jornada de al-Quds" (Jerusalén en árabe), iniciada por Irán tras la revolución islámica de 1979.

Miles de personas se manifestaron en Irán, enemigo del Estado hebreo, en apoyo de los palestinos.

"La República Islámica de Irán respalda y apoya la resistencia palestina (...) y condenamos el movimiento traicionero de normalizar las relaciones [con Israel]", dijo en televisión el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Más de 40 heridos en nuevos enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén | Fuente: AFP

Provocación

El jueves por la noche, dirigentes de los movimientos palestinos de Hamás y de la Yihad islámica, cercanos a Irán, celebraron una manifestación en un estadio de Gaza para marcar esta jornada e instaron a "defender" Jerusalén y la Explanada de las Mezquitas.

El general Hosein Salami, jefe de los Guardianes de la revolución, ejército ideológico iraní, participó en el evento por videoconferencia y afirmó que "el Estado de Israel será derrotado".

La presencia en la Explanada de las Mezquitas durante el ramadán de un gran número de judíos -a los que se les permite visitar el lugar bajo ciertas condiciones y en momentos específicos, pero sin rezar- y el despliegue de las fuerzas de seguridad en este lugar sagrado situado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, fue calificada como una "provocación" por los palestinos y varios países de la región.

"Jerusalén seguirá en el centro del conflicto con el enemigo", declaró el viernes Hamas, que gobierna el enclave palestino de Gaza. Además, explicaron que los "proyectos del enemigo de judaización, profanación y división" están destinados al fracaso.

Pero Israel "mantendrá" el status quo de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, aseguró el domingo el jefe de la diplomacia israelí Yair Lapid, quien afirmó que las recientes intervenciones policiales en la explanada eran "justificadas".

(Con información de AFP)

