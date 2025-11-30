Juicio por corrupción: Benjamín Netanyahu presentó una solicitud de indulto al presidente de Israel

Enfrentado a la justicia israelí en un juicio por corrupción abierto en mayo de 2020, Benjamin Netanyahu presentó una solicitud de indulto a Isaac Herzog, anunció el domingo 30 de noviembre la Presidencia del Estado hebreo.

“Se trata de una solicitud de gracia excepcional, con consecuencias significativas”, indicó el comunicado. “Tras recibir todos los dictámenes, el presidente del Estado examinará la petición con responsabilidad y seriedad”.

En la carta enviada a la oficina presidencial, los abogados del primer ministro afirmaron que él sigue creyendo que los procedimientos judiciales conducirán a una absolución total.

“Mis abogados enviaron hoy (domingo) una solicitud de indulto al presidente del país. Espero que todos los que desean el bien del país apoyen esta iniciativa”, declaró Benjamin Netanyahu en un breve mensaje en video difundido por su partido, el Likud.

Un indulto para “promover la reconciliación general” en Israel

La solicitud será remitida al ministerio de Justicia, conforme al procedimiento habitual, para recabar opiniones que luego serán enviadas al asesor jurídico del presidente, quien formulará una recomendación.

El ministro israelí de Justicia, Yariv Levin, es miembro del Likud y estrecho aliado del primer ministro.

El líder de la oposición, Yaïr Lapid, señaló en un comunicado que Benjamin Netanyahu no debería recibir un indulto sin admitir culpabilidad, expresar remordimiento y retirarse de inmediato de la vida política.

En su carta, los abogados del primer ministro afirman que los procesos penales han exacerbado las divisiones sociales y que abandonar el juicio es indispensable para una reconciliación nacional. También sostienen que las audiencias suponen una carga excesiva para Netanyahu.

“Me obligan a testificar tres veces por semana […]. Es una exigencia imposible que no se impone a ningún otro ciudadano”, afirmó Netanyahu en su declaración grabada, asegurando haber ganado la confianza del público al vencer repetidas veces en las elecciones.

Está convencido, dijo, “de que la finalización inmediata del juicio contribuirá de manera decisiva a reducir tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país necesita con urgencia”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había escrito a Isaac Herzog a comienzos de este mes para pedirle que concediera un indulto a Benjamin Netanyahu, quien ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de corrupción, fraude y abuso de confianza que pesan sobre él.