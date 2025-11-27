Últimas Noticias
Líder supremo de Irán afirma que derrotaron a EE.UU. e Israel en la guerra de junio

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: GOBIERNO DE IRÁN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel "vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías".

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este jueves que su país derrotó a Estados Unidos e Israel en la guerra de los 12 días de junio porque no lograron sus objetivos.

"En la guerra de 12 días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas”, dijo Jameneí en un discurso en honor de los basiji, milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel “vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías” en una guerra que, aseguró, llevaban 20 años preparando.

“No lograron ninguno de sus objetivos”, afirmó y explicó que uno de ellos era “engañar al pueblo iraní y arrastrarlo consigo”.

“Incluso aquellos que tienen problemas con el sistema se mantuvieron unidos”, aseguró.

Israel bombardeó a diario el país persa durante los 12 días de guerra, con ataques a instalaciones civiles, militares y atómicas y asesinó a unos 30 altos cargos militares y 10 científicos nucleares.

Acción estadounidense

Estados Unidos se sumó a la acción militar israelí con bombardeos a tres de las más importantes instalaciones nucleares iraníes, que según Teherán han detenido su capacidad para enriquecer uranio.

Irán respondió a las agresiones israelíes con ataques con misiles contra el Estado judío que causaron unos 300 muertos y atacó una base estadounidense en Catar sin que se produjeran víctimas.

Jameneí reconoció que su país sufrió daños y bajas importantes -un millar de muertos iraníes en total- en su discurso de hoy, pero aseguró que los que “empezaron la guerra” sufrieron aún más.

Según el religioso, Estados Unidos usó su armamento más moderno, incluidos submarinos y cazas, pero no lograron derrotar a la República Islámica.

La guerra comenzó el 13 de junio y llegó a su fin el 24 con un alto el fuego auspiciado por Estados Unidos y que se mantiene hasta hoy.

Durante el conflicto, la República Islámica comenzó a abrazar un nacionalismo preislámico para mitigar la desafección de una parte importante de la población con las autoridades y el sistema político, algo que continua ahora.

