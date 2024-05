La cifra de muertos en Gaza superan ya los 35 mil tras los últimos ataques israelíes

Los muertos en la Franja de Gaza alcanzaron este domingo los 35 456, tras al menos 70 víctimas mortales en ataques de artillería y bombardeos israelíes las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

El fuego israelí también dejó, en la última jornada, al menos 110 personas heridas, por lo que la cifra total de afectados ya es de 79 476, según los mismos datos que no son exhaustivos, ya que no todos los hospitales consiguen informar sobre nuevas víctimas y muchas no llegan a ser tratadas.

En el campamento de refugiados de Nuseirat, centro de la Franja, un bombardeo israelí contra un edificio residencial mató de madrugada a al menos 31 gazatíes, entre ellos mujeres y niños, informó hoy el servicio de rescatistas de Gaza.

La situación en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, sigue siendo crítica y en las últimas horas, la agencia palestina Wafa denunció el asedio del Hospital Al Awda por tropas israelíes ubicado en esta zona.

"No se pueden proporcionar servicios de tratamiento a los heridos y enfermos ya que la artillería israelí bombardeó el hospital ante de cercarlo, impidiendo que civiles y equipos médicos entraran o salieran del mismo", recoge Wafa.

Ejército israelí se pronuncia

El Ejército israelí, por su parte, informó hoy en un comunicado del hallazgo de "misiles antitanque, drones y granadas", así como un taller de producción de armas en la zona de Yabalia, que asedian desde hace más de una semana.

En la nota también anunciaron la muerte de un presunto miliciano de Hamás, que según fuentes castrenses se dedicaba al contrabando de armas para el grupo islamista, en un bombardeo aéreo directo contra su coche.

(Con información de EFE)