Palestinos inspeccionan las ruinas de un edificio derrumbado destruido por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza | Fuente: AFP

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo este sábado que Israel pagará un alto precio por sus recientes ataques en la Franja de Gaza contra objetivos de la Yihad Islámica Palestina (YIP) que se cobraron la vida del número dos de ese grupo, Taysir al Yabari, una cena de otras víctimas mortales.



El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, dijo que "sin duda, la rápida respuesta de la resistencia islámica palestina a este crimen muestra que ha comenzado una nueva era para que la Resistencia obtenga el poder y los sionistas pagarán una vez más un alto precio por el crimen reciente", informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA.



Salamí en una reunión en Teherán con el Secretario General de la YIP, Ziyad Al-Nakhale, aseguró "la continuación y desarrollo del apoyo de la República Islámica a la heroica y poderosa resistencia de Palestina" y elogió a los grupos de resistencia palestinos por su rápida respuesta a los ataques de Israel.

"Podemos tomar represalias"

Nakhale, por su parte, expresó su aprecio por las posturas y directrices del líder de Irán, Ali Jameneí, y el apoyo de la República Islámica de Irán a la Resistencia y la Intifada palestina y apreció la resistencia de la República Islámica de Irán y su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel.



El humo y el fuego se elevan sobre Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, durante un ataque aéreo israelí. | Fuente: AFP

"La Resistencia Islámica ha logrado un progreso muy bueno y efectivo en el campo del poder militar y este proceso continuará sin parar", dijo Nakhale y agregó que "continuaremos la resistencia y, con la cooperación de otros grupos de la resistencia palestina, estamos en muy buenas condiciones y podemos tomar represalias y responder a cualquier agresión del régimen sionista de manera oportuna".



Israel lanzó ayer una ofensiva contra objetivos de la YIP en la Franja de Gaza, que causaron la muerte de 10 palestinos, entre ellos el número dos de ese grupo, Taysir al Yabari, y unos 75 heridos.



En respuesta, las milicias palestinas de Gaza lanzaron horas más tarde múltiples cohetes hacia Israel, que causó hoy otras dos víctimas mortales en la franja.

(Con información de EFE)

Palestinos inspeccionan una casa destruida que pertenece a la familia Shamlakh tras los ataques aéreos israelíes en el sur de la ciudad de Gaza | Fuente: EFE

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.