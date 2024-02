Mediadores negocian tregua en Gaza, pero Ejército israelí anuncia "largo camino" de guerra

Mediadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel se reunieron este martes en El Cairo a fin de seguir trabajando en un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza que suponga la liberación de rehenes, mientras que el Ejército israelí anunció este martes "un largo camino" por delante antes de concluir la guerra.



Una delegación israelí encabezada por el jefe del Mosad, David Barnea, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, aterrizó este martes en El Cairo, donde se encontraban el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el director de la CIA, William Burns.



De acuerdo con un comunicado la Presidencia egipcia, las conversaciones entre Al Sisi y Burns, junto con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abás Kamel, se centraron en la liberación de rehenes, pero también abordaron "los objetivos del alto el fuego, proteger a los civiles y activar la solución de los dos Estados", con la creación de un Estado palestino independiente.



Ningún representante del grupo islamista Hamás, que controla la Franja de facto desde 2007, estuvo presente en el encuentro, según detalló una fuente del grupo al canal catarí Al Jazeera, que aseguró que "las comunicaciones continúan a través de los mediadores".

"Ambiente positivo"

Una fuente egipcia de alto rango dijo a la televisión estatal egipcia Al Qahera News, cercana a la Inteligencia del país africano, que "el ambiente de la reunión del cuarteto en El Cairo es positivo", y que las consultas para abordar el posible pacto de una tregua y un intercambio de prisioneros continúan, sin ofrecer más detalles.



Por su parte, dos fuentes de seguridad egipcias dijeron a EFE en condición de anonimato que la reunión entre los jefes de la CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia de Qatar y Egipto fue "fructífera" y que se desarrolló de forma "positiva".



Durante la sesión, según las fuentes, se discutieron las propuestas que presentó Hamás en respuesta a la proposición previa confeccionada semanas antes en París como resultado de negociaciones entre los mediadores, Qatar y Egipto, además de Estados Unidos e Israel.



Esta imagen muestra el humo que se eleva tras los bombardeos israelíes sobre el este de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de febrero de 2024, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. | Fuente: AFP

La ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza causó al menos 133 muertos y 162 heridos en las últimas 24 horas. | Fuente: EFE

Indicaron que se abordó la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás a cambio de la excarcelación de presos palestinos en Israel y una tregua inicial en la Franja de Gaza que conduzca a un proceso de negociación para acordar un cese de hostilidades permanente.

De acuerdo con los informantes, se discutió sobre la redacción de un "borrador final" de un acuerdo que incluya la implementación de una tregua de seis semanas, durante la cual se desarrollarían nuevas conversaciones para pactar un alto el fuego permanente

Sin embargo, las fuentes afirmaron que "aún hay trabajo para llegar a un acuerdo" y que, pese a que las conversaciones lograron "avances aceptables", estos no son los esperados debido a una serie de objeciones principalmente de la parte de Israel.

"Un largo camino por recorrer"

Pese a las negociaciones para un alto al fuego temporal que podría durar unas seis semanas, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, anunció hoy muchos más meses de combates antes de concluir la ofensiva.



"Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que podamos alcanzar los objetivos de la guerra. Necesitamos eliminar a los altos dirigentes (de Hamás), eliminar a más comandantes y agentes del enemigo, devolver a los civiles a sus hogares sanos y salvos y traer a los rehenes a casa: una misión suprema y una obligación moral", dijo Halevi en una visita a tropas en Gaza.



Halevi advirtió que "la guerra está mutando", pero que las tropas están progresando según lo planeado, aseguró, con combates contra objetivos específicos en el norte del enclave y en Jan Yunis, destruyendo "todos los activos estratégicos de Hamás en la ciudad antaño considerada su bastión" en la zona sur.

Familias de Gaza huyen de Rafah mientras Israel se prepara para una incursión | Fuente: AFP

El teniente coronel también reconoció que el ejército está promoviendo el "alistamiento inmediato" a fin de "reponer fuerzas y liberar" a algunos reservistas que "tendrán que ser llamados nuevamente", y reiteró que la guerra no se detendrá hasta la liberación de rehenes y el regreso a casa de los residentes fronterizos.



"Cada semana llevamos a cabo operaciones especiales mientras arriesgamos nuestras vidas en entornos complejos y de gran incertidumbre para intentar traer a los rehenes a casa", dijo Halevi sobre la operación ayer de madrugada con la que Israel liberó a dos nacionales israelíes-argentinos.



"Esta vez lo logramos. Otros intentos no tuvieron éxito o incluso fracasaron; (pero) no dejaremos de intentarlo y lo haremos con responsabilidad", añadió, aludiendo implícitamente a las críticas, sobre todo internacionales, por la muerte de unos 100 civiles en Rafah, sur de Gaza, durante esa misma misión de rescate.

"Sobreviví, pero mi mente no"

Una cifra de víctimas mortales similar a la que se produjo de nuevo, esta madrugada, con 133 muertos en Gaza y 168 nuevos heridos, según el Ministerio de Salud gazatí, lo que aumentó el número de fallecidos en 130 días de guerra a 28 473.



Los bombardeos de Israel azotaron el centro del enclave palestino, pero se concentraron en el sur de la Franja, sobre todo en Jan Yunis, donde el ejército aseguró hoy haber detenido y matado a "decenas de terroristas" en la zona de Abasan al Saghira.



Algunos gazatíes desplazados en Rafah, punto más meridional del enclave cercado donde buscan refugio más de 1,3 millones de personas, están ya intentando regresar a Jan Yunis o al campamento de refugiados de Maghazi (centro), debido al creciente bombardeo y al miedo de una ofensiva terrestre inminente.



"Sobreviví (al bombardeo israelí), pero mi mente no", detalló desde Rafah este martes en mensajes de texto una doctora palestina de Médicos Sin Fronteras (MSF), donde aseguró haber escrito los nombres de sus hijos en "muñecas y piernas" por si no sobreviven una noche más. (Con información de EFE)