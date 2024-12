Rebeldes sirios buscan aplicar la ley islámica, como los talibanes en Afganistán, dice internacionalista De Belaunde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Medio Oriente Caída del régimen de Bashar Al Asad supone el fin de una de las dictaduras más antiguas en Medio Oriente, dice internacionalista Francisco De Belaúnde

El derrocamiento de Bashar Al Asad frente a la ofensiva insurgente en Siria, representada por el Organismo de Liberación del Levante, representa la caída de una de las dictaduras más antiguas en el Medio Oriente, según afirmó el internacionalista Francisco De Belaúnde.

En diálogo con RPP, el especialista recordó que, en el marco de la Primavera Árabe a principios de la década de 2010, en Siria se registraron protestas para sacar del poder a Al Asad, las cuales derivaron en una violenta represión y posterior guerra civil que provocó la huida del país de millones de sirios.

"Con el apoyo de Rusia y de Irán, y también de Hezbolá del Líbano, se logró mantener en el poder al señor Asad. Y ahora, de manera absolutamente sorprendente, en pocos días se derrumba. Es realmente extraordinario lo que pasó. En pocos días se derrumbó después de haber resistido desde el 2011", apuntó.

No obstante, De Belaúnde remarcó que el grupo que formó la principal fuerza de oposición y que logró tomar la ciudad de Damasco es uno que perteneció a la agrupación terrorista Al-Qaeda. Pese a que esta facción se separó, aseguró que mantuvo su ideología "islamista extremista".

"Si bien dicen que ya no son parte de Al-Qaeda, siguen siendo considerados terroristas por Estados Unidos y varios países (...) Quieren aparecer como moderados, pero en el fondo son gente que busca aplicar efectivamente la ley islámica, algo así como los talibanes en Afganistán", dijo.

Avance de rebeldes en Siria

Tras la caída de Al Asad, el electo presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que el mandatario sirio optó por huir del país debido a que su aliado, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya "no está interesado en protegerlo".

Al respecto, De Belaúnde recalcó que Rusia, a pesar de ser uno de los países que apoyaba el régimen de Al Asad; ha concentrado sus esfuerzos en la guerra con Ucrania, lo que habría permitido el avance de las fuerzas opositoras en tierras sirias.

Pese a las manifestaciones de júbilo de gran parte de los desplazados sirios, repartidos en distintas partes del mundo, el internacionalista cuestionó estas reacciones debido a la incertidumbre por el futuro del país y sus ciudadanos.

"Están contentos con la caída, pero claro, no se sabe qué es lo que viene después. Más allá de eso, cayó la persona que nos perseguía, que mató a millones de personas nuestras, que obligó a muchos a exiliarse. La alegría se comprende, pero eso no quiere decir que muchos de ellos tal vez están pensando cómo están estos que van a gobernar nuestro país, tal vez no puedan tampoco regresar", comentó.