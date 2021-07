La variante delta plus podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus. | Fuente: EFE

Las autoridades turcas han registrado por primera vez la variante delta plus del coronavirus, en tres casos aparentemente no conectados entre sí, anunció este martes el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca.



"Hemos detectado la variante delta plus en tres personas en ciudades diferentes. Una de ellas es Estambul. No voy a mencionar las otras dos. Los afectados se encuentran en buen estado", señaló el ministro en una intervención retransmitida por la emisora NTV.



"Por otro lado, la variante delta está en aumento. Hemos alcanzado los 284 casos. También ha aumentado a 30 el número de provincias con variante delta", añadió.



Con ello, la delta, detectada por primera vez en la India y clasificada de "preocupante" debido a su mayor capacidad de transmisión, ha llegado ya a más de un tercio de las 81 provincias turcas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a finales de junio que la delta plus tiene una mutación adicional a la que presenta la delta original y que podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus.



Pese a esta situación, el número de contagios y fallecidos por la COVID-19 mantiene una tendencia a la baja en Turquía, con 35 fallecidos diarios en la última semana, respecto a los 400 observados en mayo.



La campaña de vacunación, iniciada en enero, ha inmunizado a 16 millones de personas con las dos inyecciones, mientras otras 36 millones están a la espera de la segunda dosis.

EFE

