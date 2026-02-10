Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy martes 10 de febrero 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 20 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
- Magnitud :4.4
- Profundidad : 22.5 km
- Fecha y Hora: 2026-02-10 03:34:12
- Latitud: 16.335
- Longitud: -98.238
- Referencia: 20 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en