Donald Trump amenaza con bloquear puente entre EE.UU. y Canadá por tensiones económicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impedirá la apertura del puente Gordie Howe, que conectará Ontario con Michigan, en medio de crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió el mandatario en Truth Social, donde también anunció el inicio "inmediato" de negociaciones entre ambos países.

El puente Gordie Howe, cuya construcción supera los 4 000 millones de dólares según el Departamento de Transporte, tendrá una extensión de 1,5 millas y está destinado a convertirse en el puente atirantado más largo de América del Norte, además de ser una infraestructura clave para el comercio entre ambos países.

Las declaraciones de Trump se producen después de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, tras el reciente acercamiento de Ottawa a Pekín, incluido un acuerdo que permitirá la entrada anual de hasta 49 000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia China.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Tensa relación

La relación entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha mostrado tensa desde hace varios meses, marcada por desacuerdos comerciales y políticas arancelarias.

A pesar de reuniones bilaterales recientes, Trump ha criticado con dureza los movimientos de Canadá hacia China y otras decisiones económicas, mientras Carney ha defendido la autonomía comercial de su país y buscado equilibrar sus relaciones con EE.UU. y socios globales, lo que refleja un contexto diplomático delicado que complica aún más la apertura del puente.

