Cúal fue el último temblor en México hoy 10 de octubre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 10 de octubre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy viernes 10 de octubre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

¿Cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto?


El Servicio Sismológico Nacional indica que los temblores y terremotos son dos clases de sismos, aunque su diferencia radica en la magnitud que tienen.

El primero suele tener dimensiones moderadas, mientras que los terremotos suelen ser movimientos de gran magnitud con potenciales destructivos y que dejan tanto pérdidas estructurales como de vidas humanas.

