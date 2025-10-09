Hace 11 horas

Se registra un grupo de personas en los exteriores de la embajada de Ecuador ubicado en la calle Las Palmeras, en San Isidro. Las cámaras de RPP pudieron grabar a los manifestantes rodeando el local con el fin evitar una posible huida de Dina Boluarte para usar dicho salvoconducto.

Horas antes, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, negó que la mandataria esté pensando pedir asilo a alguna embajada. "Si la pregunta va más allá, y en esencia conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto”, declaró a la prensa.