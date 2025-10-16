Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 16 de octubre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 49 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
- Magnitud :4.4
- Profundidad : 12.2 km
- Fecha y Hora: 2025-10-16 05:35:42
- Latitud: 15.762
- Longitud: -95.062
- Referencia: 49 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en