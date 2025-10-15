Minsa reporta 29 civiles y 60 policías heridos tras protestas en el Centro de Lima

Hace 31 minutos

En diálogo con RPP, el general José Baella Malca, líder del Grupo Especializado de Inteligencia de la Municipalidad de Lima, señaló que aparentemente “hubo personas” infiltradas en las manifestaciones del último miércoles.

“Pienso que ha habido personas infiltradas como hemos visto por las cámaras, que han querido digamos objetivos claro: quemar el Congreso. Ahora lo que ha sucedido con este muchacho que está herido por arma de fuego, me imagino que la Fiscalía está tomando todas las medidas del caso para hacer una investigación exhaustiva respecto a quienes habían sido los autores. Vamos a ver qué dicen las investigaciones”, indicó.